Transmissão Sampaio Corrêa x Manauara ao vivo online: veja onde assistir

Bolívia Querida, invicta há quatro partidas, busca a vitória para sair na frente no mata-mata. Equipe maranhense espera voltar à Série C "de primeira"

Sampaio Corrêa e Manauara se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 19h30 (horário de Brasília), no Castelão, em São Luís (MA). O duelo marca o jogo de ida da primeira fase da Série D.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Manauara ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube Metrópoles.

Como chegam as equipes

O Sampaio Corrêa, tradicional clube maranhense, avançou à segunda fase após terminar na segunda posição do Grupo A2, com 13 pontos em 10 jogos.

O time de São Luís aposta no apoio da torcida no Castelão e busca reencontrar a Série C, competição em que foi rebaixado na última temporada.

Já o Robô da Amazônia, chega após campanha invicta no Grupo A1, com 5 vitórias e 5 empates. Líder do grupo, a equipe da capital amazonense busca manter o embalo na fase de mata-mata para conquistar o acesso.

Ficha técnica

Competição: Série D – Primeira Fase (Jogo de Ida)



Série D – Primeira Fase (Jogo de Ida) Data e Horário: 04/08 (segunda-feira) - 19h30 (horário de Brasília)



04/08 (segunda-feira) - 19h30 (horário de Brasília) Local: Castelão, em São Luís (MA)



Castelão, em São Luís (MA) Onde Assistir: Metrópoles

Prováveis Escalações

Sampaio Corrêa: Renan Rinaldi; Ball, Ian Cristian, Wesley e Cavi; Pedro Pires, Matias Verdun e Nadson; Jair, Erick Carral e Wadson. Técnico: Zé Augusto

Manauara: David Becker; Paulinho, Ítalo, Jonathan Moc e Allefe; Manoel, Ibiapino e Everson; Uchôa; Tobinha e Edson Cariús. Técnico: Luiz Carlos Winck