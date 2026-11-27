Conselho Deliberativo aprovou proposta após ajustes; clube terá R$ 7 milhões em antecipação de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio

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O Náutico aprovou um acordo de R$ 9 milhões com a Ticketmaster após deliberação do Conselho Deliberativo. A proposta passou por ajustes e adequações durante o processo de análise e agora seguirá para os trâmites finais de assinatura do contrato. A notícia da negociação já havia sido divulgada no começo da semana.

Do montante total, R$ 7 milhões correspondem à antecipação de receitas e R$ 2 milhões serão destinados ao clube em forma de patrocínio.

A Ticketmaster ficará responsável pela operação da bilheteria do Náutico a partir de agosto de 2027.

O valor antecipado será quitado por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Náutico atuar como mandante, a partir do início da operação da Ticketmaster.

Na prática, o clube receberá agora uma parcela de receitas futuras e fará a compensação desse valor posteriormente, com parte da arrecadação dos jogos em casa.

Segundo o Náutico, a definição dos termos do acordo foi conduzida em conjunto com a consultoria Rosenberg Associados e submetida ao Conselho Deliberativo antes da aprovação.

O clube informou que os recursos serão utilizados inicialmente para regularizar compromissos financeiros pendentes.

Entre eles está a questão envolvendo a ANRESF, noticiada nesta quinta-feira.

O dinheiro também deverá ser direcionado para necessidades operacionais do Náutico e para o planejamento da transição entre as temporadas.

O acordo surge em um momento em que o clube enfrenta dificuldades de caixa e busca alternativas para equacionar pendências financeiras e organizar o início da próxima temporada.