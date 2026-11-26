Clube pernambucano teve o acesso ao sistema de registro de atletas bloqueado pela Anresf após não quitar duas parcelas da negociação

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Náutico foi punido com um transfer ban pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) e se tornou o primeiro clube brasileiro a receber a sanção desde a implementação do regulamento de Fair Play Financeiro, em janeiro deste ano. A punição foi motivada por uma dívida com o Botafogo-SP referente à contratação do atacante Jonas Toró.

O assunto foi repercutido pelo jornalista Raldney Alves, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, durante o programa Bola Rolando desta quinta-feira (26).

De acordo com o comunicado da Anresf, o Botafogo-SP denunciou o clube alvirrubro pelo não pagamento de duas parcelas da negociação. O Náutico havia quitado as sete primeiras, mas deixou em aberto a oitava e a nona, com vencimentos em agosto e setembro.

O clube pernambucano teve até o dia 17 de novembro para comprovar os pagamentos, mas não apresentou a documentação exigida. Também não houve comunicação de um acordo entre as duas equipes para a regularização do débito.

Leia Também Náutico avança em negociação com a nova tiqueteira e fica perto de oficializar acordo

Com a decisão, o Náutico teve o acesso ao sistema de registro de atletas bloqueado e só poderá voltar a inscrever jogadores após quitar os valores em atraso. A próxima janela de transferências do futebol brasileiro está prevista para começar em 4 de janeiro.

Além da punição já aplicada, o painel da Anresf aponta que o Náutico possui outro processo de transfer ban, que ainda está dentro do prazo para pagamento. Grêmio, Ceará, Fortaleza, Internacional, Atlético-MG, Ponte Preta, com dois casos, e Vitória também aparecem na mesma situação.

Leia Também Náutico antecipa início da pré-temporada para 10 de dezembro visando estreia no Pernambucano

Náutico reconhece dívida e promete regularização

Em nota oficial, o Náutico reconheceu a pendência financeira com o Botafogo-SP e afirmou que atravessa um processo de reorganização financeira. O clube declarou que trabalha para regularizar os compromissos e que vem adotando medidas para solucionar as questões em aberto.

Além disso, em contato com o jornalista Manuel Dias, do Blog do Torcedor, o vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, afirmou que a decisão não vai atrapalhar o planejamento do clube para 2027.

Confira o posicionamento na íntegra:

Nota oficial do Clube Náutico Capibaribe

O Clube Náutico Capibaribe reconhece a pendência financeira junto ao Botafogo-SP, que motivou a aplicação de uma sanção pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF).

O Clube atravessa um processo de reorganização financeira e trabalha para regularizar seus compromissos, incluindo o débito em questão. A gestão tem conhecimento das obrigações pendentes e vem adotando medidas para avançar na solução dessas questões.

O Náutico reafirma seu compromisso com a responsabilidade financeira e com a construção de condições mais sustentáveis para o futuro da instituição.