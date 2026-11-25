Clube encaminha últimos detalhes com a nova operadora de ingressos após aval condicionado do Conselho; operação vai injetar R$ 5 milhões de imediato

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O Náutico deu passos importantes nas tratativas com a Ticketmaster e está próximo de oficializar a empresa norte-americana como sua nova operadora de ingressos. Após receber o sinal verde do Conselho Deliberativo na última semana, que condicionou o negócio à aceitação de uma série de ressalvas contratuais, a diretoria executiva avançou nas conversas com os representantes da tiqueteira para alinhar os termos exigidos pelo colegiado e selar a assinatura definitiva sem a necessidade de uma nova votação interna.

A informação foi divulgada pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, e confirmada em entrevista com o diretor comercial do clube Eduardo Downey. Os últimos detalhes do acerto estão sendo tratados pessoalmente pelo presidente alvirrubro Bruno Becker.

A concretização do negócio é tratada como prioridade máxima nos Aflitos pelo impacto financeiro imediato. Pelo modelo desenhado, o Timbu vai receber R$ 7 milhões, montante dividido entre R$ 2 milhões de luvas e R$ 5 milhões de antecipação de receitas, com taxa de juros de 18,2% ao ano.

A cúpula alvirrubra planeja utilizar os recursos para colocar em dia os salários atrasados de jogadores e funcionários, além de viabilizar financeiramente as renovações e contratações para a temporada de 2027.

Para chegar ao estágio atual da negociação, o Executivo precisou adequar o contrato às condicionantes impostas pelos conselheiros, que barraram a tentativa inicial de elevar a antecipação para R$ 7 milhões (o que levaria a operação total a R$ 9 milhões).

Entre as exigências encaminhadas estão a quitação da antecipação ainda em 2027, a não devolução dos R$ 2 milhões referentes às luvas, a definição do Recife como foro jurídico do acordo e o compromisso da diretoria em arcar com a multa de R$ 2 milhões e empréstimos junto à FutebolCard após a rescisão com a antiga parceira, prevista para julho de 2027.

Os ajustes na minuta contratual também reduziram a garantia anual de bilheteria de R$ 14,7 milhões para R$ 8 milhões e cortaram pela metade a multa rescisória do clube, que caiu de R$ 10 milhões para R$ 5 milhões. Além disso, a atuação da Ticketmaster ficará restrita exclusivamente às partidas de futebol, deixando de fora a operação do estacionamento e eventos sociais como o Timbu Coroado.

Nova parceria do Náutico

Gigante global do setor de bilheteria fundada nos Estados Unidos, a Ticketmaster intensificou sua presença no mercado esportivo brasileiro após adquirir, em outubro do ano passado, a plataforma BaladaApp — empresa que tem o cantor Gusttavo Lima entre os sócios. No país, o grupo já fechou contratos com São Paulo, Santos, Sport, Vitória e Ceará para a temporada de 2027.