Náutico antecipa início da pré-temporada para 10 de dezembro visando estreia no Pernambucano
Com início do Estadual previsto para o começo de janeiro, elenco comandado pelo técnico Bruno Pivetti terá 26 dias de preparação até a estreia
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O Náutico decidiu antecipar a reapresentação de seu elenco para o dia 10 de dezembro. Inicialmente planejado para começar no dia 14, o início da pré-temporada alvirrubra foi adiantado em quatro dias pela diretoria para compensar o calendário apertado do início de ano, já que o Campeonato Pernambucano começará logo nos primeiros dias de janeiro.
De acordo com o cronograma divulgado pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, a abertura oficial do Estadual está marcada para o dia 2 de janeiro, com o confronto entre Retrô e Maguary, enquanto os demais jogos da rodada inaugural acontecem no dia seguinte.
Com isso, o técnico Bruno Pivetti, mantido no cargo após assegurar a permanência do Timbu na Série B, terá um total de 26 dias de preparação antes da estreia, configurando o menor período de treinos do clube em relação aos últimos anos.
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Enquanto ajusta o cronograma da comissão técnica, a cúpula alvirrubra trabalha intensamente nos bastidores para definir a montagem do grupo. No campo das renovações, o clube já tem tudo acertado para a permanência do volante Wenderson, restando apenas o anúncio oficial, e segue negociando as extensões contratuais do goleiro Muriel e do lateral-esquerdo Igor Fernandes.
Além disso, a diretoria mantém conversas para garantir a continuidade do meia Jean Carlos e do atacante Vinícius, que já possuem vínculos vigentes para 2027. Os zagueiros Léo Índio e Matheus Silva, o volante Samuel, e os atacantes Borasi, Kauã Maranhão e Luiz Cláudio já possuem contrato para o próximo ano.
Reforços do Náutico
Paralelamente à manutenção de peças importantes, o Náutico também avança no mercado para entregar reforços a Bruno Pivetti logo na reapresentação. O goleiro Renan Bragança, o lateral-direito Zeca e os atacantes Ronald e Paulinho já estão com suas respectivas contratações encaminhadas junto ao clube dos Aflitos.