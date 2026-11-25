Apesar do forte assédio de outros clubes após o destaque na Série B, Timbu chegou a um denominador comum com o meio-campista para a próxima temporada

O Náutico avançou na manutenção de uma das principais peças de seu meio-campo e chegou a um acordo para renovar o contrato do volante Wenderson. Embora a diretoria alvirrubra ainda não tenha assinado o vínculo e feito o anúncio oficial, o próprio atleta já sinalizou a permanência nos Aflitos ao publicar, em suas redes sociais, uma foto vestindo a camisa do clube.

Valorizado pelo desempenho de destaque na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Wenderson despertou fortes sondagens no mercado. No entanto, a cúpula do Timbu conseguiu superar a concorrência ao alinhar com o jogador a quitação de débitos pendentes e uma valorização salarial compatível com o seu rendimento em campo.

Com a situação do volante encaminhada, o departamento de futebol alvirrubro agora concentra esforços para definir o futuro de outras duas lideranças do elenco: o goleiro Muriel e o lateral-esquerdo Igor Fernandes, que seguem em negociação para estender seus vínculos.

Paralelamente às tratativas de renovação, o Náutico já conta com uma base garantida para a temporada de 2027. Além dos jovens formados nas categorias de base, sete atletas que atuaram pela equipe principal neste ano possuem contratos vigentes: os zagueiros Léo Índio e Mateus Silva, o volante Samuel, o meia Jean Carlos e os atacantes Vinícius, Kauan Maranhão e Borasi.

Reforços do Náutico

No mercado em busca de novas peças, a diretoria também movimenta os bastidores e já deixou encaminhadas as contratações de quatro reforços para a próxima temporada: o goleiro Renan Bragança, o lateral-direito Zeca e os atacantes Paulinho e Ronald.