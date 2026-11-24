Comandante do clube potiguar, Ranielle Ribeiro lamentou a saída do arqueiro para o Timbu em 2027, mas justificou o salto do jogador rumo à Série B

A saída do goleiro Renan Bragança, que deixou o América-RN para defender o Náutico na temporada de 2027, foi lamentada pelo técnico do clube potiguar Ranielle Ribeiro. Em entrevista coletiva, o comandante reconheceu o peso da baixa no elenco potiguar, mas fez questão de exaltar a qualidade técnica do atleta e classificar sua transferência para a Série B do Campeonato Brasileiro como um movimento natural diante do nível apresentado em campo.

Renan havia se reapresentado ao clube na última semana e chegou a iniciar os trabalhos de pré-temporada antes de concretizar a transferência para a equipe pernambucana. Para Ranielle, a regularidade e as valências específicas do arqueiro explicam a valorização no mercado, lembrando inclusive do esforço recente da diretoria potiguar para mantê-lo em Natal.

"É uma perda, sim, por tudo que vocês, mais do que eu, viram o que o mesmo conseguiu desenvolver durante esses três anos. Não é à toa que o cara fica três anos e já se renova para até 2029, como tinha se renovado. É justamente pela característica individual que ele tem, que é difícil de encontrar", destacou o treinador.

O comandante do Mecão também apontou que o futebol apresentado pelo goleiro já superava o patamar da quarta divisão nacional, competição disputada pelo clube potiguar. "E justifica ainda mais o salto que ele está dando de divisão. Ele está saindo de uma Série D para jogar uma Série B. Então, realmente, o Renan estava fora do contexto, a nível de divisão", completou.

Histórico do novo goleiro do Náutico

Contratado pelo América-RN em 2023, Renan Bragança rapidamente assumiu a titularidade da meta potiguar e construiu uma forte identificação com a torcida. Durante sua passagem pelo clube, foi peça fundamental na hegemonia estadual recente, conquistando o tricampeonato potiguar de forma consecutiva nos anos de 2024, 2025 e 2026.

Na atual temporada, após encerrar a participação na Série D com o time potiguar, o goleiro foi emprestado à Inter de Limeira para a reta final da Série C. No clube paulista, manteve o bom desempenho e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série B, divisão que disputará em 2027, vestindo a camisa do Náutico. Ele já teve uma rápida passagem pelo Timbu, no ano de 2024, justamente com o técnico Bruno Pivetti.