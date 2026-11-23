Setor contará com Diego Angelo e Anderson Aguiar para mapear reforços dentro da realidade financeira do clube e atuar sob diferentes cenários

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O Náutico reestruturou o departamento de análise de mercado para a próxima temporada como parte do planejamento do futebol para 2027. A área, comandada pelo executivo de futebol Daniel Kaminski, contará com a atuação do coordenador Diego Angelo e do analista Anderson Aguiar na busca por atletas alinhados ao perfil esportivo e à capacidade financeira do clube.

Segundo o dirigente, a retomada da estrutura visa dar agilidade e critério à prospecção de jogadores em um momento de ajustes orçamentários.

"Esse departamento de mercado está dia e noite trabalhando para captar atletas onde a gente consiga trazer dentro do nosso perfil, dentro da nossa realidade financeira, respeitando, óbvio, o orçamento que a gente tem", afirmou Daniel Kaminski.

Para lidar com as incertezas de planejamento e folha salarial, o executivo destacou que a montagem do elenco considera simulações distintas antes de definições definitivas.

"Pode acontecer de: 'ah, vamos pensar num cenário negativo onde ninguém tenha redução, eu tenha que absorver tudo e vai sobrar X da folha'. Vamos trabalhar dentro desse X, otimizando o máximo possível todos os nossos recursos", explicou.

Kaminski também pontuou que o movimento de contenção e readequação de gastos atinge o mercado da bola de forma generalizada, exigindo critério na gestão da folha do futebol.

"Acredito que dá para fazer sim, ainda mais mediante esse cenário nacional, tudo o que está acontecendo - a redução de todos os clubes. Não é um problema exclusivo do Náutico, é um problema nacional, todos os clubes estão passando por essa redução e readaptação", avaliou.

De acordo com o executivo de futebol, o elenco concentra a maior parcela dos custos do departamento e precisará acompanhar esse processo de ajuste, enquanto a diretoria mantém o planejamento ativo em diferentes projeções.

"Acho que a ponta que mais representa a fatia financeira do futebol é a dos atletas. Então, todos eles estão tendo que se readequar e acredito que a gente consegue trabalhar sim. E é importante essa pergunta porque realmente é uma parte importante da nossa receita, mas a gente trabalha com os dois cenários enquanto não resolve, não define essa situação aí", concluiu.