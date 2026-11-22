Diretoria alvirrubra mira pacote de cerca de 14 reforços na primeira janela e está perto de fechar com goleiro, lateral e dois atacantes

O mercado da bola segue movimentado nos bastidores dos Aflitos e quatro nomes ganharam força para reforçar o elenco do Náutico na temporada de 2027. De acordo com as especulações deste período de pré-temporada, o Timbu está próximo de confirmar as contratações do goleiro Renan Bragança, do lateral-direito Zeca e dos atacantes Ronald e Paulinho. Apesar das negociações avançadas, nenhum reforço ou renovação contratual foi oficializado pela diretoria alvirrubra até o fechamento desta matéria.

Entre os cotados, o goleiro Renan Bragança, que estava na Inter de Limeira, é um rosto conhecido da torcida pernambucana. O arqueiro já defendeu a camisa do Náutico na temporada de 2024 e também acumula uma passagem de destaque pelo América-RN.

Para o sistema defensivo, o nome da vez é o experiente lateral-direito Zeca, cujo último clube foi o Athletic. O jogador carrega no currículo a medalha de ouro olímpica conquistada com a Seleção Brasileira, além de passagens marcantes por equipes tradicionais do futebol nacional, como Santos, Vitória e Coritiba.

No setor ofensivo, o Náutico possui acerto encaminhado com dois atletas com passagens pelo futebol do estado. Um deles é o atacante Ronald, que deixou recentemente o rival Santa Cruz após não chegar a um acordo pela renovação de contrato.

A possível chegada do jogador passa pelo conhecimento prévio da comissão técnica e da diretoria de futebol, já que ele trabalhou anteriormente com o técnico Bruno Pivetti e com o executivo Daniel Kaminski no Água Santa. O outro nome para o ataque é Paulinho, ex-Juventus-SP, atleta que foi revelado nas categorias de base do Sport.

As movimentações fazem parte do planejamento alvirrubro para a reapresentação do elenco, marcada para o dia 14 de dezembro, data em que o clube inicia oficialmente a sua pré-temporada. Segundo projeção do vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, a expectativa é de que o Náutico contrate cerca de 14 jogadores nesta primeira janela visando a montagem do grupo para 2027.