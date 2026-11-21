novo executivo de futebol apontou crise financeira e política no ex-clube, destacou campanha na Série C e garantiu trabalho "24h por dia" nos Aflitos

O novo executivo de futebol do Náutico, Daniel Kaminski, abordou abertamente as críticas de parte da torcida em relação ao seu trabalho anterior no Figueirense, marcado pelo rebaixamento para a Série B do Campeonato Catarinense. Em avaliação sobre o período no clube de Santa Catarina, o dirigente atribuiu a queda estadual à fórmula enxuta da competição e ao cenário turbulento nos bastidores, mas defendeu os resultados obtidos no cenário nacional.

Segundo Kaminski, o formato curto do torneio estadual não deu margem para recuperação diante de imprevistos físicos e do calendário apertado.

"O regulamento estadual acabou prejudicando muito o futebol do estado, porque com o encurtamento das datas, as fórmulas têm que ser estudadas melhor. A gente tinha um campeonato com seis rodadas, muito curto. Quando você joga a cada três dias, uma semana ruim, uma lesão ou algum jogador que você perde acaba comprometendo e tendo essa queda", justificou.

Apesar da marca negativa no Catarinense, o executivo avaliou o balanço geral da temporada como positivo, citando o retorno financeiro na Copa do Brasil e a superação de entraves administrativos e financeiros para montar a equipe da Série C.

"A gente montou um elenco que jogou a quarta fase da Copa do Brasil, o que representou uma receita de R$ 3,5 milhões para o clube. Sofremos muito com a questão financeira e política, e quando há o rebaixamento, isso se intensifica. Na Série C, tínhamos um transfer ban de seis meses em iminência, atrasos salariais e greves. Mesmo com o elenco mais barato e um ambiente muito conturbado, fizemos 28 pontos, uma campanha melhor do que nos últimos quatro anos", pontuou.

Com o capítulo em Florianópolis encerrado, Daniel Kaminski garantiu que o foco está totalmente voltado para a reconstrução do Náutico. Reconhecendo a desconfiança inicial das arquibancadas, o dirigente assegurou empenho máximo na gestão do futebol alvirrubro.

"É página virada. Entendo que o torcedor fica sempre com receio, mas o torcedor nosso aqui pode ter certeza de que comprometimento e trabalho não vão faltar. A gente está sentado numa cadeira de muita responsabilidade. A minha vida hoje, o meu dia a dia, tem que ser em função do Náutico, 24 horas por dia, porque tenho uma nação inteira atrás de mim esperando resultado", finalizou.