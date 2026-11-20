Com contratos vigentes e salários elevados para a próxima temporada, dupla exige abordagem cautelosa nos bastidores, segundo Daniel Kaminski

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A montagem do elenco do Náutico para a próxima temporada passa por conversas sensíveis nos bastidores. O executivo de futebol do clube, Daniel Kaminski, admitiu que a situação do meia Jean Carlos e do atacante Vinícius exige cautela, já que ambos têm vínculo garantido para o próximo ano, mas recebem vencimentos elevados.

Por se tratarem de jogadores com compromissos já firmados, o dirigente destacou que o tratamento precisa ser cuidadoso para evitar desgastes e avançar nas tratativas. Na pauta, a negociação do passivo deste ano e uma possível redução salarial para 2027.

Apesar da dificuldade para chegar em um denominador comum, o Náutico já deixou claro que conta com os dois jogadores.

"Assim, acredito que como é um direito adquirido para quem tem já teu contrato, é uma forma mais delicada de se negociar. Então, assim, eu prefiro até não falar muito dos detalhes disso porque a gente precisa realmente ser bem preciso nisso", afirmou Kaminski.

O executivo preferiu manter discrição sobre o andamento das conversas enquanto o clube busca um desfecho para a questão financeira com a dupla. Segundo ele, maiores esclarecimentos só devem vir à tona após o encerramento das tratativas.

"Após a gente terminar essas negociações, a gente pode ser um pouco mais claro sobre isso, porque até lá é muito delicado. Então são atletas que a gente precisa abordar de uma forma específica, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa negociação porque é um direito adquirido, então você tem que tomar todo cuidado", concluiu.

Renovações no Náutico

Além de Jean Carlos e Vinícius, o Náutico pretende renovar os contratos do goleiro Muriel, lateral-esquerdo Igor Fernandes e o volante Wenderson. A ideia da cúpula de futebol do Timbu é manter uma "espinha dorsal" do time titular para a próxima temporada.

Vale lembrar que o volante Samuel e o atacante Borasi já possuem contrato para o ano de 2027. Até o fechamento desta matéria, a direção alvirrubra ainda não oficializou a contratação de nenhum reforço e também nenhuma renovação.