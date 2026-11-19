Deliberativo impôs sete condicionantes para o Executivo fechar com a tiqueteira norte-americana e assinatura pode ocorrer nos próximos dias

O Conselho Deliberativo do Náutico deu sinal verde, na noite desta quarta-feira (18), para a contratação da Ticketmaster como nova operadora de ingressos do clube, mas condicionou a assinatura do contrato à aceitação de ressalvas pela empresa norte-americana. Se os diretores da tiqueteira concordarem com os ajustes, o acordo será firmado ainda nos próximos dias sem precisar passar por nova votação interna.

Pelo modelo aprovado, o Timbu receberá R$ 7 milhões entre 10 e 15 dias após a assinatura, sendo R$ 2 milhões de luvas e R$ 5 milhões de antecipação de receitas, com juros de 18,2% ao ano. O colegiado barrou a possibilidade de elevar essa antecipação para R$ 7 milhões, o que levaria a operação a R$ 9 milhões.

O Executivo planeja usar o montante para quitar os salários atrasados de jogadores e funcionários, além de viabilizar renovações e contratações para 2027.

As condicionantes impostas pelos conselheiros incluem a quitação da antecipação em 2027, a não devolução das luvas de R$ 2 milhões, o compromisso da diretoria em pagar a multa de R$ 2 milhões e empréstimos com a FutebolCard após a rescisão em julho de 2027, além da definição do Recife como foro do contrato.

O colegiado também reduziu a garantia anual de bilheteria de R$ 14,7 milhões para R$ 8 milhões, cortou a multa rescisória do clube de R$ 10 milhões para R$ 5 milhões e restringiu a atuação da empresa apenas aos jogos de futebol, deixando de fora o estacionamento e eventos como o Timbu Coroado.

Possível nova parceria do Náutico

Gigante mundial do setor de ingressos fundada nos Estados Unidos, a Ticketmaster entrou com força no futebol brasileiro após adquirir, em outubro do ano passado, a plataforma BaladaApp, que tem o cantor Gusttavo Lima entre os sócios. No Brasil, o grupo já possui acordos com São Paulo, Santos, Sport, Vitória e Ceará para a temporada de 2027.