Negociação prevê R$ 7 milhões em receitas antecipadas e R$ 2 milhões em patrocínio; operação será submetida à avaliação dos conselheiros

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O Náutico recebeu uma proposta de R$ 9 milhões da Ticketmaster, dividida entre antecipação de receitas e patrocínio. A negociação faz parte das iniciativas do clube para reforçar o caixa, organizar as finanças de 2026 e preparar a transição para a próxima temporada.

As condições da operação serão apresentadas ao Conselho Deliberativo na noite desta quarta-feira (18). A proposta ainda precisa passar pela avaliação dos conselheiros antes de qualquer definição sobre o acordo.

Como funciona a proposta da Ticketmaster ao Náutico?

O valor total oferecido pela empresa está dividido em duas partes: R$ 7 milhões referentes ao adiantamento de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio. A maior parcela, portanto, corresponde a recursos que o clube deverá devolver posteriormente.

O modelo prevê que o Náutico repasse parte da arrecadação com ingressos dos jogos em que atuar como mandante para quitar o adiantamento. Como a Ticketmaster trabalha com a comercialização de entradas, a retenção seria feita diretamente sobre as receitas de bilheteria.

A proposta estabelece juros de 18% ao ano. O percentual considera a situação financeira do Náutico, que está em recuperação judicial. De acordo com os termos apresentados pelo clube, a taxa fica abaixo das praticadas atualmente no mercado para operações semelhantes.

Náutico busca recursos para fechar 2026 e planejar 2027

A negociação integra um trabalho de prospecção de novas fontes de receita conduzido pelo Náutico em parceria com a consultoria Rosenberg Associados. A iniciativa busca alternativas para atender às necessidades financeiras do clube no encerramento de 2026 e viabilizar o planejamento da temporada seguinte.

O montante proposto pela Ticketmaster foi dimensionado para cobrir despesas operacionais até o fim deste ano. A previsão também considera a possibilidade de manter uma parte dos recursos em caixa para o início de 2027.

Proposta será analisada pelo Conselho Deliberativo

Os detalhes financeiros e as condições da negociação serão apresentados aos conselheiros do Náutico nesta quarta-feira (18). Caberá ao Conselho Deliberativo avaliar os termos da operação e deliberar sobre a proposta.

Até essa análise, o acordo não deve ser tratado como concluído. O clube informou que pretende comunicar os próximos desdobramentos e esclarecer as condições da negociação.