Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O executivo de futebol do Náutico, Daniel Kaminski, foi apresentado, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (18) e abordou temas importantes do planejamento alvirrubro. Entre os assuntos, o dirigente comentou as situações de PS9 e Arnaldo, além de apresentar sua visão sobre o aproveitamento das categorias de base no elenco profissional.

Há uma semana no clube, o profissional evitou antecipar o desfecho das conversas com os dois jogadores, mas ressaltou a identificação de ambos com o Timbu. Kaminski também afirmou que pretende ampliar a integração entre a formação e a equipe principal.

Daniel Kaminski comenta situação de PS9 e Arnaldo

Questionado sobre as negociações envolvendo PS9 e Arnaldo, o executivo destacou o vínculo dos atletas com o clube e afirmou que as conversas exigem cuidado. O dirigente preferiu não confirmar se existe um acordo próximo de ser fechado.

Kaminski explicou que o Náutico ainda precisa ajustar pontos do planejamento antes de apresentar uma definição sobre os jogadores.

“Realmente são dois atletas que têm uma identificação muito grande com o clube. São dois atletas com quem estamos tendo um cuidado especial para discutir e definir essa situação. Não vou dizer se está ou não para fechar, porque também preciso ter cuidado enquanto estamos nesse processo de avaliação e de negociação”, afirmou.

Coletiva com Daniel Kasminski, no CT Wilson Campos - Rafael Vieira/CNC

“É melhor deixar passar um pouco para podermos falar sobre isso e definir primeiro. [...] Vamos aguardar mais um pouquinho para dar essa notícia. Vamos esperar ajustar algumas coisas sobre o nosso planejamento ainda e aí voltamos a falar sobre eles”, completou.

Executivo do Náutico defende valorização das categorias de base

Outro tema abordado na coletiva foi o aproveitamento dos jogadores formados no clube. Kaminski reconheceu que ainda está conhecendo os processos internos das categorias de base, mas afirmou que a formação de atletas terá papel importante em seu trabalho.

O dirigente explicou que pretende aproximar os jovens com potencial do elenco profissional, oferecendo oportunidades e condições para que possam se desenvolver.

“Eu ainda não tive tempo de me inteirar de toda a base nem de conhecer todos os processos aqui. Faz apenas uma semana que estou no clube, mas acompanhei os últimos passos dos atletas que subiram”, declarou.

Na avaliação de Kaminski, a utilização dos jogadores formados no Náutico precisa fazer parte da estratégia esportiva e financeira da instituição. O objetivo é preparar os jovens para que possam ganhar espaço no time principal e, futuramente, também despertar o interesse de outros clubes.

“Por perfil meu, sou muito adepto de que, para podermos mudar o nosso patamar como clube, preciso valorizar a nossa base. Então, estaremos sempre olhando para a base. Tudo o que tiver potencial na nossa base, o nosso objetivo é integrar, trazer para próximo do profissional, oportunizar a todos, preparar e terminar de formar”, explicou.

“A intenção sempre vai ser essa. Isso é um ponto que vejo como um dos pilares do clube. A base tem que estar sempre fazendo sentido no profissional, senão não tem por que investirmos em uma base se não olharmos lá para cima”, concluiu.