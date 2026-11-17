O Náutico já tem data definida para dar o pontapé inicial na preparação para a temporada de 2027. Em entrevista à Rádio Jornal, o vice-presidente de futebol alvirrubro, Emerson Barbosa, confirmou que a apresentação do elenco para a pré-temporada acontecerá no dia 14 de dezembro e revelou que o clube irá ao mercado em busca de 12 a 14 contratações nesta primeira janela.

De acordo com o dirigente, o planejamento foi traçado em conjunto com o técnico Bruno Pivetti e prevê um plantel total de 38 jogadores, somando os atletas que já possuem vínculo, as renovações em andamento, os novos reforços e as peças promovidas das categorias de base.

A ideia da cúpula de futebol é montar uma estrutura sólida para o início do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, mantendo margem no orçamento para oportunidades pontuais durante os estaduais do Sudeste.

"Já conversamos com o professor Pivetti e ele projeta um elenco de 38 atletas, contando com os atletas da base. Então, a gente vai ao mercado para fazer uma captação de uns 12 a 14 atletas. Nós já temos esses 14 a 15 que pretendemos permanecer, os que têm contrato e os que pretendemos renovar, além dos atletas da base", explicou Emerson Barbosa.

"Acho que vamos tentar dar sustentação, principalmente no início do Pernambucano e nas primeiras rodadas da Copa do Nordeste, com esse formato. Aos poucos também vão aparecendo oportunidades pontuais de mercado, principalmente no decorrer dos Campeonatos Paulista, Mineiro e Carioca, quando vamos pontualmente reforçar mais ainda o elenco", completou.

Para evitar erros na montagem do grupo e dar transparência aos processos internos, o departamento de futebol instituiu um protocolo rigoroso de validação antes de qualquer proposta oficial. Segundo o vice-presidente, cada contratação precisa passar pelo crivo técnico da análise de mercado, do executivo, além da assinatura dos dirigentes estatutários.

"Estabelecemos que toda captação, quando está refinada e entre dois ou três nomes, obrigatoriamente tem que ter a assinatura do analista de mercado, executivo e a assinatura de pelo menos um diretor, de preferência os dois ou até os três do departamento. E isso não traz burocracia nem morosidade no processo, muito pelo contrário. Como temos uma comunicação muito ágil, esse número de pessoas não traz entrave para que o processo ande rápido, até porque o futebol não espera", afirmou.

Processo de contratação no Náutico

Barbosa destacou ainda que o documento formal servirá de respaldo histórico para o clube sobre os critérios técnicos que motivaram cada chegada. "Estabelecemos que o primeiro passo da captação é ter esse documento até para servir de base dentro do próprio clube, quando precisarmos resgatar o porquê de cada escolha", comentou.

"E aí tem um peso importantíssimo do analista de mercado e do executivo, que colocam os comentários técnicos do porquê daquele atleta. Nós validamos pelo conhecimento e acompanhamento dos jogos, dando nosso ponto de vista mais diretivo. Em seguida, para enviar a proposta e depois o contrato, passa pela minha assinatura e pela assinatura do executivo", concluiu.