Vice de futebol revelou a expectativa por reunião decisiva no Conselho Deliberativo, nesta quarta-feira (18), e confirmou interesse em renovações

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Antes de acelerar a montagem do elenco para a próxima temporada, a diretoria do Náutico definiu uma meta clara nos bastidores: colocar as contas em dia com o grupo atual. Em entrevista à Rádio Jornal, o vice-presidente de futebol Emerson Barbosa afirmou que o clube está focado em equalizar o passivo financeiro existente com os jogadores e demais profissionais que defenderam o Timbu ao longo de 2026.

Segundo o dirigente, o passo decisivo para destravar esse processo acontece já nesta quarta-feira (18), durante reunião do Conselho Deliberativo. A expectativa da cúpula executiva é obter a aprovação necessária para liberar recursos e sanar as pendências, garantindo estabilidade administrativa antes de intensificar as movimentações no mercado da bola.

"Nossa prioridade é equalizar o passivo que existe tanto com os jogadores quanto com os profissionais. Temos uma reunião nesta quarta-feira no Conselho Deliberativo e esperamos sair com a liberação dos recursos para equilibrar essa situação. Claro que estamos com outras tratativas, só que queremos priorizar isso para tranquilizar esse início de temporada", explicou Emerson Barbosa.

Paralelamente à organização financeira, o departamento de futebol já mapeou as peças consideradas fundamentais para a espinha dorsal da equipe em 2027. Na mesma entrevista, o vice-presidente revelou que o Náutico pretende abrir negociações para renovar os vínculos do goleiro Muriel, do lateral-esquerdo Igor Fernandes e do volante Wenderson.

Além das tratativas por prorrogação contratual, a diretoria também trabalha para assegurar a continuidade de dois nomes experientes que já possuem vínculo firmado com o clube para o próximo ano: o meia Jean Carlos e o atacante Vinícius.

Elenco do Náutico

Ainda na entrevista à Rádio Jornal, Emerson Barbosa detalhou que o Náutico já possui uma espinha dorsal de 15 jogadores com vínculo para 2027, grupo composto por crias da base e atletas contratados nesta temporada.

Confira os nomes confirmados pelo dirigente:

Goleiros: Léo e Nikolas

Zagueiros: Matheus Silva, Léo Índio e Índio

Laterais: Matheus Ribeiro (direito) e Luiz Paulo (esquerdo)

Volante: Samuel

Meias: Caio Soares e Jean Carlos

Atacantes: Borasi, Danielzinho, Kauã Maranhão, Luiz Cláudio e Vinícius

Vale destacar que dois nomes dessa lista, o lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante Danielzinho, se lesionaram ao longo de 2026 e ainda passam pelo processo de recuperação.

Por fim, o dirigente esclareceu que o técnico Bruno Pivetti ficou em São Paulo após o encerramento da Série B para um breve período de descanso. Mesmo à distância, o comandante segue integrado à cúpula alvirrubra e participa ativamente de todas as decisões do planejamento para o próximo ano.