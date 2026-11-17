Lista atualizada pela entidade amplia de 38 para 47 as opções de bases de treinamento e hospedagem espalhadas por 38 cidades nas cinco regiões

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O Centro de Treinamento Wilson Campos, no bairro da Guabiraba, no Recife, pertencente ao Náutico, passou a integrar oficialmente o Catálogo de Centros de Treinamento de Seleções (CTS) da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027.

A inclusão foi confirmada com a atualização da lista divulgada pela entidade máxima do futebol, que ampliou de 38 para 47 o número de combinações entre estruturas de treino e locais de hospedagem disponíveis para as 32 seleções que disputarão o torneio.

Com a entrada do complexo alvirrubro na Guabiraba, as equipes nacionais que optarem por estabelecer base no Recife durante a competição ganham mais uma alternativa estruturada na capital pernambucana.

Ao todo, o catálogo atualizado reúne opções distribuídas por 38 cidades abrangendo as cinco regiões brasileiras, buscando atender às demandas logísticas e climáticas das delegações antes e durante o Mundial.

Além da novidade no Recife, a nova edição do documento incorporou outras praças relevantes pelo país. Em Belo Horizonte, uma das oito cidades-sede do torneio, a Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, passou a figurar na relação.

No Centro-Oeste, o complexo do Cuiabá Esporte Clube foi integrado ao catálogo em conjunto com um hotel parceiro.

Já o estado de São Paulo consolidou sua liderança em oferta de estruturas ao chegar a 13 opções disponíveis, impulsionado pelas adições do centro de treinamento do Mirassol e do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, casa do Guarani, em Campinas.

De acordo com o planejamento da FIFA, cada CTS funcionará como uma segunda casa para as delegações, unindo um espaço para atividades esportivas e operacionais a um hotel adaptado às exigências do alto rendimento.

As seleções já classificadas e aquelas que ainda lutam por vaga no Mundial do ano que vem já têm acesso ao documento atualizado para avaliar as alternativas.

O prazo oficial para que os países indiquem suas preferências de base será aberto logo após a realização do Sorteio Final e a definição do calendário de partidas.