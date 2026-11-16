O profissional, que possui passagem pelo São Paulo, estava no Ceará e deixou o Vozão após o fim da Série B para fechar com o Timbu

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O Náutico acertou a contratação do analista de mercado Diego Angelo. Ele estava no Ceará e deixou o Vozão após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. A contratação do profissional foi anunciada pelo vice-presidente de futebol Emerson Barbosa, em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (16).

Ele se integrará ao departamento de futebol que já está com a estrutura definida para 2027. Além do vice-presidente, o Timbu ainda terá os diretores estatutários Eduardo Henriques e Thiago Dias, o executivo Daniel Kaminski e o coordenador técnico Derley. E, claro, o técnico Bruno Pivetti.

"Tenho uma visão que o futebol é um grande negócio, com grande variáveis e, então, precisa de muita conversa, muito diálogo para minimizar os erros. O futebol no Brasil movimenta 90 bilhões de reais. É quase 10% do PIB do país", afirmou Emerson Barbosa.

"Sou um gestor que estou no futebol e trago essa minha experiência de gerir equipes, de compartilhar decisões, e me aprofundar de cada questão para tomar as decisões", completou o vice de futebol.

Com foco na gestão e no compartilhamento de decisões, Emerson ressaltou que o amadurecimento profissional será a base de sua atuação, afastando-se de extremos na relação com o elenco e a equipe de trabalho.

"Eu acho que vou ser o Emerson mais experiente. Não vou ser nem o durão, nem o paizão. A experiência mostra o poder de tomar decisões corretas, muitas vezes firmes naquele determinado momento. Essas outras passagens que tive, a própria experiência de vida, fazem com que você tenha mais serenidade na tomada de decisão", declarou o dirigente.

Elenco do Náutico

Ainda na entrevista à Rádio Jornal, Emerson Barbosa revelou que o Náutico já possui uma espinha dorsal do elenco com contrato para o ano de 2027, sendo oriundos das categorias de base e profissionais contratos nesta temporada.

A lista divulgada pelo dirigente possui 15 atletas: os goleiros Léo e Nikolas, os zagueiros Matheus Silva, Léo Índio e Índio, o lateral-direito Matheus Ribeiro, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o volante Samuel, os meias Caio Soares e Jean Carlos, e os atacantes Borasi, Danielzinho, Kauã Maranhão, Luiz Cláudio e Vinícius.

Desses, é importante destacar que o lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante Danielzinho se machucaram neste ano de 2026 e estão em recuperação das respectivas lesões.

Bruno Pivetti

O vice-presidente de futebol do Náutico também revelou que o técnico Bruno Pivetti ficou em São Paulo após o último jogo pela Série B para uns dias de férias. Porém, ele tem participado ativamente de todas as decisões do futebol alvirrubro.