"Faz parte das nossas soluções", diz vice de futebol do Náutico sobre categorias de base

Dirigente apontou que a base receberá mais atenção e estrutura visando o futuro do clube, rechaçando a ideia de que a formação seja um problema

por Davi Saboya
"Faz parte das nossas soluções", diz vice de futebol do Náutico sobre categorias de base
Emerson Barbosa, vice-presidente de futebol do Náutico - Paulo Matheus/CNC

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O planejamento do Náutico para os próximos desafios passa obrigatoriamente pela reestruturação e pelo fortalecimento das suas categorias de base. É o que garantiu o vice-presidente de futebol Emerson Barbosa. Ele destacou que a formação de jovens talentos será um dos pilares centrais da nova gestão, enxergando a base como um ativo indispensável para a sustentabilidade esportiva e institucional do clube.

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Ressaltando a necessidade de dar mais suporte e atenção ao trabalho formativo, o dirigente foi enfático ao defender o potencial dos garotos formados na casa e afastar qualquer rótulo negativo sobre o setor.

"O outro pilar que norteará nossa gestão será a valorização da nossa base. Nós entendemos que a base precisa ser melhor olhada, ser melhor estruturada para que a gente de fato possa colher melhores frutos. Quem estiver achando que a base é problema para o clube, está enganado. A base faz parte das nossas soluções", afirmou Emerson Barbosa.

Com essa diretriz, a cúpula do futebol timbu busca consolidar um modelo de gestão mais integrado, alinhando o desenvolvimento de atletas formados no clube ao planejamento estratégico da equipe principal para as próximas temporadas.

Futebol do Náutico

Na semana passada, o presidente Bruno Becker oficializou a nova estrutura da diretoria de futebol do Náutico. O principal departamento será comandado por Emerson Barbosa, que assumiu a vice-presidência do setor. Ele irá trabalhar ao lado dos diretores estatutários Eduardo Henriques e Thiago Dias.

O departamento ainda conta com o executivo de futebol Daniel Kaminski e o coordenador técnico Derley, ex-jogador do Náutico. E, claro, com o treinador Bruno Pivetti, que apenas nesta terceira passagem terá a chance de comandar o clube alvirrubro no início da temporada.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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