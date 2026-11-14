Fica ou sai? Atacante Vinícius publica balanço da temporada e deixa futuro em aberto no Náutico

Vice-presidente de futebol Emerson Barbosa já deixou claro que a permanência do jogador é uma das prioridades da diretoria para a próxima temporada

Com o encerramento da temporada oficial, o futuro do atacante Vinícius no Náutico virou o principal assunto entre os torcedores. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador fez um balanço profundo de sua trajetória recente com a camisa alvirrubra, classificando 2026 como o ano mais difícil de sua carreira. Entre agradecimentos e o orgulho pelos objetivos alcançados, o tom nostálgico e reflexivo da mensagem deixou a torcida dividida com a dúvida: fica ou sai?

No texto, Vinícius relembrou o momento em que decidiu retornar ao clube, em 2025, um movimento visto por muitos como um risco, mas que trazia uma missão clara. "Muitos me chamaram de ‘louco’, mas resolvi retornar ao Náutico em 2025 com a missão de buscar o acesso à Série B", destacou.

A aposta deu resultado com a conquista do acesso e, nesta temporada, o atacante permaneceu no Timbu para ajudar na consolidação da equipe na Segunda Divisão, garantindo um calendário cheio e importante para a reestruturação institucional.

Dentro de campo, o desempenho individual corou o esforço do atleta. Vinícius terminou o ano como o artilheiro isolado da equipe na temporada e também o principal goleador do Náutico na Série B, marcas que, segundo ele, recompensaram toda a dedicação diária nos treinamentos.

Veja a declaração do jogador do Náutico

Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, o jogador fez questão de exaltar o orgulho em vestir o manto alvirrubro e direcionou agradecimentos especiais à família, citando a esposa Pamela e os filhos pelo suporte nas horas mais difíceis, aos companheiros de elenco e a todo o staff interno do clube, como massagistas, roupeiros, equipe de cozinha, limpeza e segurança, a quem chamou de essência da instituição. O carinho da torcida também foi lembrado com gratidão: "Vocês são demais".

Encerrando a postagem desejando um 2027 repleto de bênçãos e alegrias, Vinícius fechou mais um ciclo de sua carreira, deixando em aberto os próximos passos e alimentando a expectativa da diretoria e da torcida sobre a sua permanência para o próximo ano.