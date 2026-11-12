Náutico anuncia permanência de Bruno Pivetti e apresenta novo departamento de futebol para 2027

Novo vice-presidente de Futebol, Emerson Barbosa apresentou os integrantes da estrutura alvirrubra e explicou os motivos para manter o treinador

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O Náutico anunciou, nesta coletiva de imprensa, a permanência do técnico Bruno Pivetti para a temporada de 2027. Ao lado do presidente Bruno Becker, o novo vice-presidente de Futebol do clube, Emerson Barbosa, também apresentou os integrantes que vão compor o departamento de futebol alvirrubro.

A nova estrutura terá Fabio Lins como diretor operacional, Daniel Kaminski como executivo, Thiago Dias e Eduardo Henriques como membros estatutários, além de Derley na função de coordenador técnico. Emerson Barbosa assume a vice-presidência de Futebol.

Quem faz parte do novo departamento de futebol do Náutico?

Durante a apresentação, Emerson Barbosa explicou as atribuições dos profissionais que vão trabalhar na organização do futebol alvirrubro. Segundo o dirigente, Thiago Dias e Eduardo Henriques vão contribuir principalmente na atuação do clube no mercado.

Emerson afirmou que os dois têm experiência no Náutico e são bem relacionados no meio esportivo. Fabio Lins, por sua vez, ficará responsável pelas questões estruturais do departamento.

Derley será coordenador técnico do Náutico

A escolha de Derley foi relacionada por Emerson Barbosa à necessidade de reforçar a identificação dos atletas com a história do Náutico. O dirigente lembrou a cobrança da torcida para que os jogadores compreendessem a dimensão do clube.

Emerson também citou que o mando de campo não prevaleceu ao longo da temporada. Na avaliação do novo vice-presidente, a presença de Derley pode ajudar a transmitir aos atletas e aos jovens das categorias do clube a importância de representar o Náutico.

Bruno Pivetti permanece no Náutico para 2027

A confirmação da permanência de Bruno Pivetti foi um dos principais anúncios da coletiva. O treinador seguirá à frente da equipe na próxima temporada, apesar do aproveitamento de 30% registrado durante sua passagem pelo clube.

Emerson Barbosa reconheceu que os números apontam para um desempenho abaixo do esperado, mas defendeu que a avaliação da comissão técnica precisa considerar o contexto em que o profissional assumiu o time.

O dirigente explicou que Pivetti chegou às vésperas do clássico contra o Sport. Na ocasião, o Náutico conquistou sua vitória mais expressiva na competição, resultado que gerou expectativa positiva em torno do trabalho.

Na sequência, a equipe empatou com o Fortaleza fora de casa. A partir da terceira partida sob o comando do treinador, porém, o ambiente ficou conturbado após um episódio envolvendo a não concentração dos atletas. O Náutico perdeu em casa e, posteriormente, também foi derrotado pelo Vila Nova.

Segundo Emerson, o cenário de pressão continuou na partida contra o Goiás. O dirigente afirmou que o time fez uma atuação em busca da vitória, mas ficou no empate. Depois, veio a derrota para o Juventude.

Com a equipe pressionada pela necessidade de garantir a permanência, Pivetti comandou o Náutico na vitória sobre o Avaí, resultado que assegurou o objetivo do clube na competição.

Ao justificar a decisão de manter o treinador, Emerson Barbosa afirmou que a diretoria não poderia considerar apenas os números isoladamente. Para o dirigente, era necessário avaliar as circunstâncias enfrentadas pela equipe durante o período.

Veja a composição do departamento de futebol do Náutico para 2027