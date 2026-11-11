De virada, Náutico perde para Londrina no último jogo da temporada

O duelo desta quarta abriu a última rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e marcou o fim do ano de 2026 para ambas equipes

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De virada, o Náutico perdeu por 2x1 para o Londrina nesta quarta-feira (11), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O duelo abriu a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e marcou o fim da temporada para ambas as equipes. De um lado, o Timbu já garantido na Segundona de 2027. Do outro, o time paranaense rebaixado para a Série C.

Os três gols da partida saíram nos minutos finais da etapa complementar. Halanzinho abriu o placar para o Náutico aos 35 minutos do segundo tempo, após bela jogada de Victor Andrade pela ponta esquerda. Porém, o time alvirrubro não segurou a vantagem e sofreu a virada com gols de Guilherme Cachoeira e João Andrade.

Na escalação montada pelo técnico Bruno Pivetti, apenas quatro titulares eram atletas do elenco principal: o goleiro Gaston, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o zagueiro Wanderson e o atacante Victor Andrade. As demais posições da equipe foram ocupadas por garotos formados nas categorias de base do clube.

Entre os alvirrubros, o grande destaque ficou por conta de Victor Andrade. Ele disputou uma das melhores partidas da temporada e deixou claro que estava disposto a mostrar serviço de olho no próximo ano.

Matéria em atualização