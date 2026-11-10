Náutico oficializa Emerson Barbosa como vice-presidente de futebol

A composição do novo departamento deve ser confirmada pelo clube alvirrubro na próxima quinta-feira (12) em entrevista com todos os integrantes

por Davi Saboya
Náutico oficializa Emerson Barbosa como vice-presidente de futebol
Emerson Barbosa, novo vice-presidente de futebol do Náutico - Divulgação/Náutico

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O Náutico confirmou o nome de Emerson Barbosa no cargo de vice-presidente de futebol. A oficialização aconteceu por meio de nota oficial nesta terça-feira (10). Na manhã desta quinta, ele concederá uma entrevista coletiva no estádio dos Aflitos para detalhar o planejamento para a próxima temporada.

Esta não será a primeira passagem de Emerson Barbosa na gestão alvirrubra. Ele já atuou como diretor de futebol em 2016 e ocupou a vice-presidência da pasta de abril a agosto de 2017.

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"A escolha representa o primeiro passo de uma nova etapa do futebol do Náutico, com a definição de uma liderança responsável pela condução dos trabalhos e pelo desenvolvimento das medidas necessárias ao fortalecimento do departamento", informou o clube.

Também nesta quinta, o Náutico deve confirmar a nova formação do futebol para o ano de 2027. Eduardo Henriques e Thiago Dias serão confirmados nos cargos de diretores estatutários. Além disso, Daniel Kaminski será confirmado como novo executivo de futebol.

Vale lembrar que neste temporada a função ficou centralizado nos técnicos Guilherme e Hélio dos Anjos. Nem mesmo a função de executivo de futebol existiu com os comandantes.

Comando Técnico do Náutico

Após o último jogo da temporada, o Náutico deve confirmar a renovação do contrato do técnico Bruno Pivetti. Essa será a primeira vez que o treinador terá a oportunidade de iniciar um trabalho no início da temporada. Em 2027, o Timbu terá um calendário cheio com Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente Bruno Becker deixou claro que a folha salarial deve girar em torno de R$ 1,5 milhão durante o ano.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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