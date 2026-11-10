Náutico busca antecipação de receitas para quitar salários e planejar temporada 2027

Conselho Deliberativo autorizou três comissões a estudar alternativas para antecipar recursos e ajudar o clube a regularizar pendências salariais

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, nesta segunda-feira (9), a realização de estudos para buscar alternativas de antecipação de receitas do clube. A medida tem como objetivo ajudar a regularizar pendências salariais e oferecer melhores condições financeiras para o planejamento da temporada de 2027.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

A decisão foi tomada durante a reunião ordinária de novembro do colegiado, que discutiu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Timbu. Ao todo, três comissões do Conselho Deliberativo ficarão responsáveis por analisar possibilidades que permitam ao Executivo negociar a antecipação de recursos.

Segundo o clube, os estudos deverão ser realizados com celeridade, buscando identificar alternativas que ofereçam segurança para as negociações. O Náutico, no entanto, não informou quais receitas poderão ser antecipadas nem os valores envolvidos nas possíveis operações.



Náutico busca soluções para pendências salariais

A antecipação de receitas é uma das alternativas analisadas pelo Conselho Deliberativo para enfrentar os compromissos financeiros do clube. A intenção é contribuir para a regularização das questões salariais e reduzir as dificuldades no planejamento da próxima temporada.

O presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Márcio Borba, destacou a importância da atuação conjunta entre os conselheiros e a diretoria executiva na busca por soluções.

"Este é um momento que exige responsabilidade e participação de todos que fazem o Náutico. O Conselho Deliberativo tem procurado conduzir os trabalhos com diálogo, transparência e compromisso com os interesses do Clube. O colegiado tem um papel fundamental nesse processo, cujo único interesse é ajudar o Náutico a superar os desafios atuais e construir condições melhores para 2027", afirmou.

Com a aprovação, as três comissões deverão avaliar as possibilidades de antecipação de receitas antes de eventuais negociações por parte do Executivo. A decisão não representa, até o momento, a aprovação de uma operação financeira, mas autoriza a análise das alternativas disponíveis.



