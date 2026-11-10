Náutico: Bruno Becker projeta folha salarial abaixo de R$ 1,5 milhão para 2027

Dirigente explicou que o clube pretende adequar os gastos às receitas disponíveis e não quer repetir os problemas financeiros desta temporada

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O Náutico terá que reduzir significativamente os gastos com o futebol para a próxima temporada. O presidente Bruno Becker admitiu que o clube trabalha com um orçamento mais enxuto e projeta que a folha salarial do elenco dificilmente ultrapasse R$ 1,5 milhão, incluindo os encargos dos atletas.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (9), o dirigente também confirmou cortes nas despesas administrativas e reconheceu erros no planejamento financeiro realizado para a atual temporada.

Segundo Becker, a intenção da diretoria é adequar os compromissos financeiros às receitas que o clube tem garantidas, evitando iniciar o ano com uma folha salarial elevada e depender de recursos que ainda não foram arrecadados.

Náutico terá redução na folha salarial para a próxima temporada

Bruno Becker confirmou que a redução dos custos já está sendo discutida com a equipe executiva e os responsáveis pelo orçamento.

De acordo com o presidente, as despesas administrativas terão um corte de pelo menos 20%, enquanto a diminuição na folha do futebol será ainda maior.

Ao ser questionado sobre o valor previsto para a folha salarial do elenco, o mandatário apontou que o Náutico dificilmente ultrapassará R$ 1,5 milhão, considerando os vencimentos dos jogadores e os encargos.

O presidente explicou que a decisão busca evitar dificuldades financeiras durante o andamento da competição, como aconteceu neste ano.

“Nós teremos uma redução. Isso já está definido. Vamos ter uma redução considerável na folha do futebol, sendo necessário cortar na carne”, afirmou.

“A nossa expectativa é que a folha do Náutico dificilmente atinja R$ 1,5 milhão. Sim, tudo incluso (atletas e encargos), em torno de R$ 1,5 milhão. Não podemos repetir o erro anterior, pois não adianta chegar em agosto ou setembro e faltar dinheiro. Esse é o panorama de hoje”, declarou.

Bruno Becker reconhece erro no planejamento financeiro do Náutico

Durante a entrevista, o presidente também foi questionado sobre os problemas financeiros enfrentados pelo clube ao longo da temporada.

O Náutico conviveu com dificuldades para cumprir seus compromissos salariais, situação que provocou desgaste na relação com o elenco durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Becker reconheceu que o planejamento realizado pela gestão não correspondeu às expectativas, principalmente pela dificuldade em concretizar receitas previstas inicialmente.

“O planejamento foi errado. Como eu disse aqui, deu errado o planejamento porque apostamos que teríamos receitas e não tivemos competência para trazê-las para o Náutico”, admitiu.

Náutico pretende montar elenco de acordo com receitas disponíveis

Para a próxima temporada, a estratégia da diretoria será iniciar o trabalho com os recursos considerados disponíveis, principalmente provenientes de cotas e patrocínios.

A possibilidade de aumentar os investimentos no futebol ficará condicionada à entrada de novas receitas.

“Essa é a ideia: suprir com cotas e patrocínios. O que planejamos e o que temos hoje é isto. Vamos começar com o que temos hoje e, se durante a caminhada chegar uma receita nova — considerando também a questão das janelas de transferência, que impedem contratações a qualquer momento —, pensaremos em aumentar a folha”, explicou.

Becker reforçou que eventuais incrementos no orçamento dependerão da confirmação de novas fontes de receita. A mesma lógica será aplicada às despesas administrativas, que também passarão por uma redução.

“Este ano, partimos de uma folha mais alta para buscar recursos durante o percurso, mas não faremos mais isso. Se os recursos vierem, faremos incrementos na folha do futebol. Em relação às despesas administrativas, haverá um corte, mas a política aplicada será a mesma”, concluiu.