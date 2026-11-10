Londrina x Náutico ao vivo (11/11): onde assistir, horário e escalações

Com a permanência garantida, o Timbu encerra a temporada fora de casa e deve entrar em campo com um time recheado de garotos da base

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O Náutico enfrenta o Londrina, nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. O duelo abre a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o fim da temporada para ambas as equipes. De um lado, o Timbu garantido na Segundona. Do outro, o time paranaense rebaixado para a Terceira Divisão.

Com a permanência garantida e convivendo com os salários atrasados, o técnico Bruno Pivetti deve colocar em campo um time recheado de garotos da base. Em relação ao grupo que disputou o último jogo, a derrota para o CRB, muitos jogadores se despediram nos últimos deles.

Entre eles, o atacante Derek e os laterais Reginaldo e Ryan. Esses dois últimos, por sinal, não poderiam jogar, já que estão suspensos. O volante Samuel e o atacante Kauã Maranhão também cumprem suspensão e abrem espaços na equipe.

“Temos que mencionar que o Náutico passou três anos na Série C, então é difícil fazer essa reestruturação. Vimos o que aconteceu com Ponte Preta, Londrina e São Bernardo. O Náutico tem que comemorar muito essa permanência, diante do cenário conturbado ao longo do ano. Eu sei que é pouco para a grandeza do clube, mas tem que ser comemorado”, disse o técnico Bruno Pivetti, após o jogo contra o último jogo contra o CRB.

Na última segunda-feira, o presidente Bruno Becker concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Jornal e deixou claro que a ideia é manter uma espinha dorsal do time titular com os jogadores que entraram de férias. Foram citados por ele: Muriel, Samuel, Wenderson, Jean Carlos e Vinícius.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o último jogo do Náutico na temporada. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Londrina x Náutico

Londrina

Maurício Kozlinski; Tárik, Wallace e Matheus dos Santos; André Dhominique, Lucas Marques, Geovane Meurer e Artur; Kauã Jonathan, João Andrade e Igor Bahia. Técnico: Hugo Chacon.

Náutico

Léo; Hector, Índio, Wanderson e Luiz Paulo; Caio Soares, Matheus Uchôa e Halanzinho; Everson, Luiz Cláudio e Isaque Ferreira. Técnico: Bruno Pivetti.