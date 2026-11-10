Bruno Becker rebate críticas ao Náutico por antecipar férias de nove jogadores

Dirigente explicou a decisão de liberar atletas antes da partida contra o CRB e respondeu às críticas feitas por representantes de clubes rivais

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, rebateu as críticas à decisão do clube de antecipar as férias de nove jogadores antes da partida contra o CRB, pela Série B. Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (9), o dirigente explicou que a medida fazia parte do planejamento alvirrubro para a temporada de 2027.

Na ocasião, o Náutico já havia garantido a permanência na Série B do próximo ano e não tinha mais objetivos na competição. Com uma escalação alternativa, a equipe foi derrotada pelo CRB por 3 a 0. A decisão, porém, provocou reações de representantes de clubes que ainda disputavam uma vaga nos playoffs de acesso.

Bruno Becker explica decisão do Náutico

Segundo Bruno Becker, o planejamento para 2027 começou assim que o Náutico alcançou a pontuação necessária para assegurar a permanência na Série B. Entre as medidas previstas estavam rescisões contratuais, antecipação de férias e a utilização de jogadores que precisavam ser avaliados em campo.

O presidente reconheceu a repercussão da decisão, mas reforçou que a escolha foi tomada pela direção alvirrubra.

“O Náutico tinha definido que, garantindo a pontuação necessária de permanência, a gente iniciaria o planejamento para 2027. E o planejamento passa por rescisões, férias para quem já tem contrato e por dar minutagem a atletas que a gente precisa ver em campo jogando. O planejamento é do clube”, afirmou.

Presidente rebate críticas de Atlético-GO e Goiás

A escalação alternativa do Náutico provocou manifestações de Adson Batista, presidente do Atlético-GO, e Mozart, técnico do Goiás. Adson criticou a postura alvirrubra e afirmou que a decisão comprometia a credibilidade da competição.

Atlético-GO, Goiás e CRB disputavam a última vaga nos playoffs de acesso, com os três clubes somando 58 pontos.

Diante das críticas, Becker afirmou que o Náutico não deve assumir responsabilidades relacionadas aos interesses de outras equipes.

“Quem manda no Náutico é o Náutico. Quem define o planejamento do Náutico é o Náutico, independentemente dos problemas dos outros clubes”, declarou o presidente.

Na sequência, Becker afirmou que não aceitará que decisões administrativas do clube sejam responsabilizadas por problemas de adversários na disputa pelo acesso.

“O que eu não vou permitir nunca é que se queira levar como responsabilidade do Náutico a incompetência de outros. Transferir responsabilidade ou querer esconder uma incompetência e jogar isso na conta do Náutico, isso a gente não aceita”, completou.