Náutico: Becker admite Emerson Barbosa na vice de futebol e conversas com Kaminski para executivo

Após o fracasso na estrutura do futebol desta temporada, o presidente já deixou claro que irá reformular o departamento para a próxima temporada

por Davi Saboya
Náutico: Becker admite Emerson Barbosa na vice de futebol e conversas com Kaminski para executivo
Bruno Becker, presidente do Náutico - Rafael Vieira/CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), o presidente alvirrubro Bruno Becker admitiu que está muito perto de confirmar Emerson Barbosa como o novo vice-presidente de futebol do Náutico. Ele frisou que as conversas com o ex-dirigente estão pertos de serem concretizadas. Nos bastidores, as informações que circulam é que Eduardo Henriques e Thiago Dias também serão confirmadas como diretores estatuários.

Leia Também

"Existirá a figura do vice-presidente de futebol, que será o Emerson Barbosa. Vamos confirmar ainda essa semana. Emerson Barbosa está muito próximo, eu quero muito que ele aceite. Porque é um cara correto, íntegro, capaz, com história no clube, com a capacidade de dialogar, com a capacidade de liderar um departamento", afirmou Becker.

"Junto com todos os outros pares, ninguém consegue fazer, conduzir um departamento sozinho. O peso é muito grande, e principalmente, no calendário agora que a gente vai ter de quatro competições", completou o presidente do Náutico.

Questionado sobre a contratação de Daniel Kaminski como novo executivo de futebol, Bruno Becker não negou a possibilidade e ressaltou que tudo será oficializado ainda nesta semana após o último jogo da temporada.

"Existe a conversa com ele e após o último jogo da temporada vamos confirmar toda a estrutura do futebol", disse o mandatário.

O último jogo do Náutico está marcado para esta quarta-feira (11). O Timbu visita o Londrina, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Como a partida não vale nada para ambas as equipes, o embate foi antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De saída do Náutico

A tendência é que o Náutico entre em campo com uma equipe ainda mais recheada dos garotos das categorias de base. Também nesta segunda, o atacante Derek sinalizou por meio das redes sociais que está de saída do clube alvirrubro. O técnico Bruno Pivetti, que pode ficar no Timbu para 2026, comanda a equipe no encerramento da temporada.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também