Náutico: Becker admite Emerson Barbosa na vice de futebol e conversas com Kaminski para executivo

Após o fracasso na estrutura do futebol desta temporada, o presidente já deixou claro que irá reformular o departamento para a próxima temporada

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (9), o presidente alvirrubro Bruno Becker admitiu que está muito perto de confirmar Emerson Barbosa como o novo vice-presidente de futebol do Náutico. Ele frisou que as conversas com o ex-dirigente estão pertos de serem concretizadas. Nos bastidores, as informações que circulam é que Eduardo Henriques e Thiago Dias também serão confirmadas como diretores estatuários.

"Existirá a figura do vice-presidente de futebol, que será o Emerson Barbosa. Vamos confirmar ainda essa semana. Emerson Barbosa está muito próximo, eu quero muito que ele aceite. Porque é um cara correto, íntegro, capaz, com história no clube, com a capacidade de dialogar, com a capacidade de liderar um departamento", afirmou Becker.

"Junto com todos os outros pares, ninguém consegue fazer, conduzir um departamento sozinho. O peso é muito grande, e principalmente, no calendário agora que a gente vai ter de quatro competições", completou o presidente do Náutico.

Questionado sobre a contratação de Daniel Kaminski como novo executivo de futebol, Bruno Becker não negou a possibilidade e ressaltou que tudo será oficializado ainda nesta semana após o último jogo da temporada.

"Existe a conversa com ele e após o último jogo da temporada vamos confirmar toda a estrutura do futebol", disse o mandatário.

O último jogo do Náutico está marcado para esta quarta-feira (11). O Timbu visita o Londrina, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Como a partida não vale nada para ambas as equipes, o embate foi antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De saída do Náutico

A tendência é que o Náutico entre em campo com uma equipe ainda mais recheada dos garotos das categorias de base. Também nesta segunda, o atacante Derek sinalizou por meio das redes sociais que está de saída do clube alvirrubro. O técnico Bruno Pivetti, que pode ficar no Timbu para 2026, comanda a equipe no encerramento da temporada.