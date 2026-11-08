Bruno Pivetti fala sobre possível permanência no Náutico e revela conversas para 2027

Técnico destacou a identificação com o clube e disse esperar avanço nas tratativas para permanecer nos Aflitos na próxima temporada

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O futuro de Bruno Pivetti no Náutico para a temporada 2027 ainda está indefinido, mas já é tema de conversas entre o treinador e a diretoria alvirrubra. Após a derrota por 3 a 0 para o CRB, neste sábado (7), nos Aflitos, o comandante confirmou que existem tratativas para discutir sua continuidade e demonstrou interesse em permanecer no clube.

Em entrevista coletiva, Pivetti afirmou que ainda não existe uma confirmação sobre sua permanência, mas destacou que as conversas fazem parte do planejamento para a próxima temporada.

O treinador também ressaltou sua identificação com o Náutico e a expectativa de que as negociações avancem.

“Confirmação ainda não existe, existem conversas. Por isso, a gente está tendo o maior cuidado possível para planejar um 2027 em que o clube tenha um maior nível de organização e brigue por algo maior, comigo estando aqui ou não”, declarou.

O técnico reforçou o desejo de continuar nos Aflitos e afirmou que espera um desfecho positivo nas tratativas.

“Espero que a gente avance nas tratativas, porque gosto muito do clube e tenho uma identificação grande. Às vezes, os torcedores não entendem algumas tomadas de decisão, mas somente quem estava no dia a dia viu a dificuldade que foi essa luta pela permanência”, afirmou.

Pivetti destaca dificuldade da reconstrução do Náutico

Durante a coletiva, Bruno Pivetti também contextualizou o desafio enfrentado pelo Náutico ao longo da temporada.

O treinador lembrou que o clube passou três anos na Série C antes de retornar à Série B e avaliou que a reestruturação exige tempo e organização.

“Temos que mencionar que o Náutico passou três anos na Série C, então é difícil fazer essa reestruturação. Vimos o que aconteceu com Ponte Preta, Londrina e São Bernardo. O Náutico tem que comemorar muito essa permanência, diante do cenário conturbado ao longo do ano. Eu sei que é pouco para a grandeza do clube, mas tem que ser comemorado”, disse.

Bruno Pivetti explica mudanças no elenco do Náutico contra o CRB

“Foi mais uma semana desafiadora. Costumo dizer que, quando se tem uma decisão institucional, não se questiona, e sim se cumpre. O clube optou por dar férias antecipadas a alguns jogadores. Nesta fase do campeonato, com o objetivo concluído, isso não é algo incomum. A gente vê outras equipes na Série B com a vida resolvida fazendo o mesmo”, explicou.

Pivetti acrescentou que a medida representou uma antecipação do planejamento da próxima temporada.

“Não é uma atitude incomum. O que se fez foi uma antecipação do planejamento de 2027. Obviamente, perdemos nossa força, e isso explica muito do porquê da utilização desses jogadores”, completou.

Náutico perde para o CRB e encerra jogo sob vaias nos Aflitos

Dentro de campo, o Náutico foi derrotado por 3 a 0 pelo CRB, neste sábado, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alagoana marcou com Mikael, Thiaguinho e Danielzinho e construiu o resultado sem encontrar uma reação efetiva do Timbu.

Com o revés, o Náutico permaneceu na 15ª colocação, com 46 pontos. Apesar da derrota, o clube já garantiu a permanência na Série B para 2027. O CRB chegou aos 58 pontos, manteve a sexta posição e ficou mais próximo de assegurar uma vaga no playoff de acesso.

A vitória também encerrou as chances matemáticas de o Sport alcançar o CRB na classificação. Assim, Pernambuco terá três representantes na Série B de 2027: Náutico, Sport e Santa Cruz.