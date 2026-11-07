Transmissão Náutico x CRB ao vivo na Rádio Jornal: veja horário e como assistir ao jogo pela Série B

Escrete de Ouro acompanha o confronto deste sábado, pela penúltima rodada da Série B; transmissão estará disponível em diferentes plataformas

por Thiago Seabra
Transmissão Náutico x CRB ao vivo na Rádio Jornal: veja horário e como assistir ao jogo pela Série B
Imagem de Náutico x Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B 2026 - Rafael Vieira/ CNC

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O torcedor do Náutico poderá acompanhar ao vivo o confronto contra o CRB neste sábado (7), pela Rádio Jornal. O Escrete de Ouro prepara uma jornada esportiva para a partida, válida pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo será disputado às 21h30, no Estádio dos Aflitos, no Recife. A transmissão da emissora estará disponível no canal da Rádio Jornal no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.

Como ouvir Náutico x CRB ao vivo pela Rádio Jornal?

A equipe do Escrete de Ouro estará responsável pela cobertura da partida, levando aos torcedores os principais lances e informações do confronto entre pernambucanos e alagoanos.

Para acompanhar a transmissão, o público pode acessar o canal oficial da Rádio Jornal no YouTube ou utilizar o aplicativo JC PE.

Náutico enfrenta o CRB pela penúltima rodada da Série B

O Náutico entra em campo com a permanência na Série B já assegurada. Com a situação definida, o Timbu disputa as duas últimas partidas da temporada sem objetivos na tabela de classificação.

O cenário é diferente para o CRB. A equipe alagoana ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, e precisa vencer para garantir uma vaga no G-6 sem depender de outros resultados.

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Ficha técnica de Náutico x CRB

  • Jogo: Náutico x CRB
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 37ª (penúltima rodada)
  • Data: sábado, 7 de novembro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
  • Transmissão da Rádio Jornal: YouTube e aplicativo JC PE
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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