Transmissão Náutico x CRB ao vivo na Rádio Jornal: veja horário e como assistir ao jogo pela Série B

Escrete de Ouro acompanha o confronto deste sábado, pela penúltima rodada da Série B; transmissão estará disponível em diferentes plataformas

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O torcedor do Náutico poderá acompanhar ao vivo o confronto contra o CRB neste sábado (7), pela Rádio Jornal. O Escrete de Ouro prepara uma jornada esportiva para a partida, válida pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo será disputado às 21h30, no Estádio dos Aflitos, no Recife. A transmissão da emissora estará disponível no canal da Rádio Jornal no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.

Como ouvir Náutico x CRB ao vivo pela Rádio Jornal?

A equipe do Escrete de Ouro estará responsável pela cobertura da partida, levando aos torcedores os principais lances e informações do confronto entre pernambucanos e alagoanos.

Para acompanhar a transmissão, o público pode acessar o canal oficial da Rádio Jornal no YouTube ou utilizar o aplicativo JC PE.

Náutico enfrenta o CRB pela penúltima rodada da Série B

O Náutico entra em campo com a permanência na Série B já assegurada. Com a situação definida, o Timbu disputa as duas últimas partidas da temporada sem objetivos na tabela de classificação.

O cenário é diferente para o CRB. A equipe alagoana ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, e precisa vencer para garantir uma vaga no G-6 sem depender de outros resultados.

Ficha técnica de Náutico x CRB