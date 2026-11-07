Resultado Náutico x CRB pela Série B: acompanhe o placar do jogo nos Aflitos

Timbu recebe equipe alagoana neste sábado, nos Aflitos, pela penúltima rodada da competição; acompanhe os principais lances e atualizações

por Thiago Seabra
Resultado Náutico x CRB pela Série B: acompanhe o placar do jogo nos Aflitos
Imagem de Náutico x Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B 2026 - Rafael Vieira/ CNC

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O Náutico enfrenta o CRB neste sábado (7), às 21h30, no Estádio dos Aflitos, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu já garantiu a permanência na competição, enquanto a equipe alagoana busca um resultado positivo para se manter na disputa por uma vaga no G-6.

O confronto marca o penúltimo compromisso das equipes na temporada. Acompanhe nesta matéria o resultado de Náutico x CRB, o placar atualizado e os principais acontecimentos da partida. O conteúdo será atualizado durante o jogo.

Resultado de Náutico x CRB

Placar em tempo real: Náutico 0 x 2 CRB.

A partida está em andamento. Esta matéria será atualizada com os gols, principais lances e o resultado final do confronto nos Aflitos.

Náutico já garantiu permanência na Série B

Sem risco de rebaixamento, o Náutico entra em campo para cumprir tabela nas duas últimas rodadas da competição. Depois do confronto contra o CRB, o time pernambucano encerra sua participação na Série B diante do Londrina, no próximo sábado, no Paraná.

O técnico Bruno Pivetti deve utilizar jogadores que tiveram maior participação ao longo da temporada. A equipe também conta com jovens das categorias de base entre as opções para os compromissos finais de 2026.

O momento do clube, porém, é marcado por questões financeiras. Sete jogadores deixaram de atuar pelo Náutico nesta temporada em comum acordo com a direção, diante dos atrasos salariais. O atacante Júnior Todinho também anunciou sua saída.

CRB luta por vaga no G-6 da Série B

Do outro lado, o CRB chega aos Aflitos com um objetivo importante na reta final da competição. A equipe alagoana ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, e precisa vencer para encaminhar a classificação ao grupo de acesso.

Goiás, Sport e Atlético-GO também somam 55 pontos e aparecem na disputa direta pelas últimas posições do G-6. Por isso, o resultado diante do Náutico pode ser decisivo para as pretensões do time alagoano.

Ficha do jogo - Náutico x CRB

Náutico

Gaston; Luiz Paulo, Betão, Wanderson, Reginaldo; Samuel, Luiz Felipe, Luiz Cláudio; Victor Andrade, Derek e Kauã Maranhão. Técnico: Bruno Pivetti.

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro, Chrystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Fabio Mathias.

  • Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
  • Horário: 21h30 (de Brasília).
  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).
  • Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Lucio Beiersdorf Flor (RS).
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).
  • Onde assistir: Sportv (TV fechada), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
  • Cartões amarelos: Samuel, Kauã Maranhão (Náutico); Pedro Castro (CRB)
  • Gols: Mikael, Thiaguinho (CRB)
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.