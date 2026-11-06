Náutico x CRB ao vivo (07/11): onde assistir, horário e escalações

Timbu garantiu a permanência com a vitória sobre o Avaí na rodada passada e apenas cumpre tabela nas duas últimas rodadas contra CRB e Londrina

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Com a permanência garantida, o Náutico enfrenta o CRB, neste sábado (7), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida serve apenas para o Timbu cumprir tabela, assim como o último jogo do ano contra o Londrina, no outro sábado, no Paraná.

Do outro lado, o CRB chega precisando da vitória para garantir a última vaga do G-6. O Galo da Pajuçara é o 6º colocado com 55 pontos e tem Goiás, Sport e Atlético-GO logo atrás, na cola, com a mesma pontuação.

Débitos do Timbu

O goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, o volante Wenderson, o meia Jean Carlos e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio não atuam mais pelo Náutico neste ano de 2026. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, diante do cenário de definição da temporada e dos atrasos salariais do clube.

Vale lembrar que o atacante Júnior Todinho já tinha tornado público que estava de saída após o Náutico garantir a permanência na Série B com a vitória sobre o Avaí. Dessa maneira, é mais um nome dora do Náutico.

Além desses jogadores já citados, o zagueiro Léo Índio e o atacante Borasi estão suspensos, não enfrentam o CRB e dificilmente devem aparecer na equipe na partida final contra o Londrina.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, a última quinta-feira foi marcada por uma série de reuniões no Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba, a maioria com a participação do presidente Bruno Becker. Como não poderia ser diferente, a pauta foram os salários atrasados, tanto com funcionários como comissão técnica e jogadores.

Ainda segundo a apuração, os atletas alegaram que não existiria clima para a exposição nesses dois últimos jogos do ano diante da definição da permanência na Série B e da falta de pagamentos. Afinal, estariam expostos a lesões e a um eventual comprometimento futuro de suas carreiras.

Por outro lado, jogadores que possuem alta minutagem na temporada devem seguir na equipe e ser titulares nas duas partidas finais de 2026. A provável escalação conta com Gaston, Reginaldo, Betão, Wanderson, Ryan, Samuel, Luiz Felipe, Kauã Maranhão, Luiz Paulo, Derek e Luiz Cláudio.

Também nessa quinta-feira (5), a reportagem registrou um protesto nas redes sociais de seis atletas cotados para iniciar a partida contra o CRB: Reginaldo, Betão, Wanderson, Ryan, Luiz Felipe e Derek. Todos postaram em seus perfis a mesma mensagem: "Pode faltar dinheiro, oportunidade e até sorte, mas nunca deveria faltar respeito. Porque caráter não depende da posição que você ocupa, e sim de quem você é."

Até o fechamento desta matéria, o Náutico ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o assunto. O texto poderá ser atualizado em caso de posicionamento do clube.

Esses jogadores que já não jogam mais neste ano podem permanecer no time para o ano de 2027, porém, desde que as pendências financeiras sejam resolvidas.

Pratas da Casa

Se a equipe principal terá atletas que atuaram com frequência na temporada, o banco de reservas do Náutico nos dois jogos finais será formado por garotos das categorias de base.

A tendência é que o técnico Bruno Pivetti proporcione maior minutagem aos jovens valores, além de contar com nomes que já transitavam no elenco profissional, como Samuel, Kauã Maranhão e Luiz Cláudio.

No início desta semana, o lateral-direito Hector, o volante Matheus Uchôa, o meia Halanzinho e os atacantes Wendell, Everson e Isaque foram integrados ao time principal e devem entrar em campo nas rodadas finais.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Sportv (TV fechada), Ge TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x CRB

Náutico

Gaston; Reginaldo, Betão, Wanderson e Luiz Paulo; Samuel, Luiz Felipe e Kauã Maranhão; Ryan, Derek e Luiz Cláudio. Técnico: Bruno Pivetti.

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Chrystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Fabio Mathias.