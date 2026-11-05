Oposição nega que esteja articulando impeachment de Bruno Becker no Náutico
Declarações de Berilo Júnior na Rádio Jornal geraram reação imediata de conselheiros, que desmentiram movimento por impeachment de Becker
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O ambiente político nos bastidores do Náutico ganhou novos capítulos após recentes declarações do ex-presidente Berilo Júnior. Depois que Berilo declarou, em participação no programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, que a oposição estaria articulando internamente uma movimentação para o impeachment do atual presidente executivo, Bruno Becker, membros da própria oposição se juntaram para desmentir categoricamente a informação.
Procurado por conselheiros e lideranças oposicionistas, o apresentador da Rádio Jornal e da TV Jornal, João Victor Amorim, trouxe esclarecimentos sobre o caso.
Entre as manifestações, o comunicador citou o conselheiro Paulo Monteiro, que assegurou que não existe qualquer tipo de trabalho ou articulação em andamento no Conselho Deliberativo no intuito de promover a destituição do mandatário alvirrubro.
Além de negar veementemente a existência de qualquer processo de impeachment no horizonte político do clube, Paulo Monteiro fez questão de cobrar clareza nas acusações.
O conselheiro frisou que seria fundamental que Berilo Júnior citasse nomes específicos ao fazer tais graves alegações, em vez de generalizar a atuação da oposição e alimentar ruídos desnecessários no cotidiano do Timbu.
Becker no Náutico
Eleito em 2023 após superar Alexandre Asfora na disputa pelo biênio 2024/2025 e posteriormente reconduzido ao cargo para o ciclo 2026/2027, o presidente executivo do Náutico, Bruno Becker, vive momentos de forte debate nos bastidores do clube.
A primeira gestão do mandatário à frente do Alvirrubro foi marcada por intensos desafios administrativos e esportivos, mas também pelo ponto alto da recuperação na Série C do Campeonato Brasileiro, que culminou no acesso de volta à Série B.
No entanto, o cenário esportivo mudou de figura na temporada de 2026. Disputando a segunda divisão nacional, a equipe enfrentou uma campanha instável, marcada por altos e baixos, passando a maior parte do campeonato afundada na luta contra o rebaixamento e conseguindo sacramentar a permanência matemática apenas na reta final, na 36ª rodada.
Essa oscilação dentro das quatro linhas, somada à intensa crise administrativa e financeira, acabou por colocar a administração de Bruno Becker no centro das discussões sobre o futuro e os rumos institucionais do clube.