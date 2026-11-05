Náutico pode terminar temporada recheado de garotos no time titular

Seis jovens jogadores começaram a semana treinando com a equipe principal do técnico Bruno Pivetti no Centro de Treinamento Wilson Campos

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O Náutico pode terminar a temporada recheado de jovens jogadores das categorias de base. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, com a temporada já definida e os salários atrasados, muitos atletas sinalizaram o desejo de "encerrar o ano antecipadamente".

Garantido na Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu ainda possui mais dois jogos para cumprir tabela: CRB (casa) e Londrina (fora).

No início desta semana, seis jogadores das categorias de base treinaram com o time profissional. Foram eles: o lateral-direito Hector, o volante Matheus Uchôa, o meia Halanzinho e os atacantes Wendell, Everson e Isaque.

Depois da vitória sobre o Avaí, que garantiu a permanência na Série B em 2027, o técnico Bruno Pivetti e atletas como Júnior Todinho, Vinícius e Jean Carlos deixaram claro, em entrevistas, o incômodo do elenco com os atrasos salariais.

"Em relação à sequência, precisamos resolver esse problema dos jogadores o quanto antes. Acredito que são profissionais de alto nível que nós temos no nosso vestiário. Sei que eles vão encarar com a máxima seriedade os dois jogos finais, mas é claro que todos têm a expectativa de ter a vida financeira resolvida até o final do ano", afirmou Pivetti.

"Isso é importante não só para os jogadores, mas para qualquer profissional. Vamos batalhar bastante, confiamos na nossa diretoria e esperamos que essa resolução venha o quanto antes", completou o treinador.

Nesta quinta-feira (5), de acordo com informações de bastidores, o presidente Bruno Becker realizou uma reunião no centro de treinamento e definiu um cronograma para regularizar os pagamentos do time profissional e dos funcionários do clube.

Na última entrevista coletiva que concedeu, antes do jogo contra o Avaí, Becker admitiu os atrasos e tinha salientado que a permanência na Série B poderia facilitar a busca por verbas para pagar os débitos.

Segundo o dirigente, a confirmação da manutenção na competição permitiria ao Náutico avançar em negociações envolvendo os direitos de transmissão da próxima temporada.

“A partir do momento que ficar garantido, já abre essa possibilidade”, explicou Becker.

Náutico x CRB

A partida entre Náutico x CRB está marcada para este sábado (7). O Timbu recebe o Galo da Pajuçara, no estádio dos Aflitos, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo pela penúltima rodada interessa ao rival Sport, que junto com o time alagoano, briga pela última vaga no G-6 da Série B.