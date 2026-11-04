Náutico anuncia rescisão contratual com Pato Núñez após apenas três meses no clube

Após chegar como reforço para o meio-campo, argentino se despede do clube pernambucano sem ter iniciado uma partida como titular na temporada

por Lucas Valle
Náutico anuncia rescisão contratual com Pato Núñez após apenas três meses no clube
Pato Núñez, ex-meio-campista do Náutico. - Rafael Vieira/CNC

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O Náutico anunciou a rescisão contratual do meio-campista argentino Patricio Núñez, que havia chegado ao clube no início de agosto para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador solicitou o encerramento antecipado do vínculo, que estava previsto para terminar no fim de novembro.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, a saída foi definida em comum acordo entre as partes, com o estabelecimento das condições da rescisão e das obrigações financeiras decorrentes do encerramento do contrato.

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Passagem de Patricio Núñez pelo Náutico

Contratado no início de agosto, o argentino de 27 anos chegou ao Náutico após defender o Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro. Na antiga equipe, o jogador vinha sendo utilizado como titular e desembarcou no Recife como alternativa para o meio-campo alvirrubro.

Antes da transferência, Núñez havia disputado 20 partidas pelo Amazonas na temporada, sendo 12 como titular na Série C. Durante esse período, distribuiu duas assistências e não marcou gols.

No Náutico, entretanto, o argentino não conseguiu conquistar espaço entre os titulares. Além dos 158 minutos disputados, o jogador recebeu um cartão amarelo e um vermelho durante sua passagem pelo clube.

Ao longo da carreira, Pato Núñez também defendeu Carlos Renaux-SC, Universidad César Vallejo, Deportivo Morón, Tristán Suárez, Almirante Brown e Aldosivi, acumulando experiências no futebol brasileiro, argentino e peruano.

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Náutico garante permanência na Série B

A saída do argentino acontece após o Náutico garantir matematicamente sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado (31), o Timbu venceu o Avaí por 1 a 0, no estádio dos Aflitos, pela 36ª rodada da competição.

O gol da vitória foi marcado por Borasi, aos 22 minutos do primeiro tempo, após assistência de Jean Carlos. Na etapa final, o goleiro Muriel teve atuação decisiva para impedir o empate da equipe catarinense.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 46 pontos e afastou definitivamente o risco de rebaixamento para a Série C.

Agora, a equipe comandada por Bruno Pivetti terá mais dois compromissos para encerrar sua participação na Segundona. O primeiro será contra o CRB, no sábado (7), nos Aflitos. Na última rodada, o Timbu visitará o Londrina, no dia 14 de novembro.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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