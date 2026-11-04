Náutico anuncia rescisão contratual com Pato Núñez após apenas três meses no clube

Após chegar como reforço para o meio-campo, argentino se despede do clube pernambucano sem ter iniciado uma partida como titular na temporada

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O Náutico anunciou a rescisão contratual do meio-campista argentino Patricio Núñez, que havia chegado ao clube no início de agosto para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador solicitou o encerramento antecipado do vínculo, que estava previsto para terminar no fim de novembro.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, a saída foi definida em comum acordo entre as partes, com o estabelecimento das condições da rescisão e das obrigações financeiras decorrentes do encerramento do contrato.

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Passagem de Patricio Núñez pelo Náutico

Contratado no início de agosto, o argentino de 27 anos chegou ao Náutico após defender o Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro. Na antiga equipe, o jogador vinha sendo utilizado como titular e desembarcou no Recife como alternativa para o meio-campo alvirrubro.

Antes da transferência, Núñez havia disputado 20 partidas pelo Amazonas na temporada, sendo 12 como titular na Série C. Durante esse período, distribuiu duas assistências e não marcou gols.

No Náutico, entretanto, o argentino não conseguiu conquistar espaço entre os titulares. Além dos 158 minutos disputados, o jogador recebeu um cartão amarelo e um vermelho durante sua passagem pelo clube.

Ao longo da carreira, Pato Núñez também defendeu Carlos Renaux-SC, Universidad César Vallejo, Deportivo Morón, Tristán Suárez, Almirante Brown e Aldosivi, acumulando experiências no futebol brasileiro, argentino e peruano.

Náutico garante permanência na Série B

A saída do argentino acontece após o Náutico garantir matematicamente sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado (31), o Timbu venceu o Avaí por 1 a 0, no estádio dos Aflitos, pela 36ª rodada da competição.

O gol da vitória foi marcado por Borasi, aos 22 minutos do primeiro tempo, após assistência de Jean Carlos. Na etapa final, o goleiro Muriel teve atuação decisiva para impedir o empate da equipe catarinense.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 46 pontos e afastou definitivamente o risco de rebaixamento para a Série C.

Agora, a equipe comandada por Bruno Pivetti terá mais dois compromissos para encerrar sua participação na Segundona. O primeiro será contra o CRB, no sábado (7), nos Aflitos. Na última rodada, o Timbu visitará o Londrina, no dia 14 de novembro.

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