Ex-presidente do Náutico revela movimento por impeachment de Bruno Becker

Em entrevista ao Fórum Esportivo, ex-dirigente afirma que grupo da oposição articula afastamento e defende permanência do atual presidente alvirrubro

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O ex-presidente do Náutico, Berilo Júnior, afirmou que existe uma articulação de parte da oposição para tentar afastar Bruno Becker da presidência do clube.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, o ex-dirigente disse acompanhar a movimentação nos bastidores alvirrubros, mas se posicionou contra o impeachment do atual mandatário.

Berilo Júnior afirmou que o movimento parte de um grupo identificado da oposição, embora tenha evitado citar nomes.

O ex-presidente também ressaltou que não considera o afastamento uma medida adequada, a menos que seja comprovado algum desvio de dinheiro do clube.

Berilo Júnior aponta articulação da oposição

Ao comentar a possibilidade de impeachment de Bruno Becker, Berilo Júnior confirmou que existe uma movimentação para tentar retirar o atual presidente do comando do Náutico.

“Está havendo um movimento para o impeachment do presidente. Está acontecendo isso. Está movimentando os bastidores; a gente acompanha, a gente vê. Eu não sou burro, estou nisto há muitos anos, desde 1992”, afirmou.

Questionado sobre quem estaria à frente da articulação, o ex-dirigente apontou integrantes da oposição, mas não identificou os envolvidos.

“O pessoal da oposição. Eu não vou citar nomes; não sei se são todos da oposição, mas isso vem de um grupo da oposição identificado”, declarou.

Ex-presidente defende permanência de Bruno Becker

Apesar de reconhecer a existência da movimentação política, Berilo Júnior se posicionou contra o impeachment de Bruno Becker.

Para o ex-presidente, o afastamento de um mandatário deve ocorrer apenas diante de uma comprovação de irregularidade financeira.

“Eu sou totalmente contra o impeachment dele ou de qualquer outro presidente, a não ser que seja comprovado que houve roubo. Se ficou com o dinheiro do clube e desviou, aí não: é pena máxima, é afastamento mesmo”, disse.

Berilo também saiu em defesa da conduta do atual presidente, a quem classificou como uma pessoa séria e honesta. O ex-dirigente reconheceu que Becker cometeu erros, mas afirmou não acreditar que tenham sido intencionais.

“Mas, ao que me consta, o Becker é um presidente sério, um cara honesto e que tem hombridade. Errou, errou. E eu não acredito que ele errou porque quis, porque ninguém que senta naquela cadeira — e eu sentei — vai lá para errar, vai para acertar. Agora, errar, todo mundo erra”, completou.

Bruno Becker está no comando do Náutico desde 2023

Bruno Becker venceu a eleição para a presidência do Náutico em 2023, derrotando Alexandre Asfora na disputa pelo biênio 2024/2025. Posteriormente, foi reeleito para o mandato de 2026/2027.

O primeiro período de Becker à frente do clube foi marcado por turbulências administrativas e esportivas, mas também pela recuperação do time na Série C do Campeonato Brasileiro, com o acesso à Série B.

Na temporada de 2026, porém, o Náutico enfrentou dificuldades na disputa da Série B. A equipe teve altos e baixos e passou a maior parte do campeonato na luta contra o rebaixamento, escapando da queda apenas na 36ª rodada.

O cenário esportivo e a movimentação política nos bastidores colocam a gestão de Bruno Becker no centro das discussões sobre os rumos do clube.