Ex-presidente do Náutico revela movimento por impeachment de Bruno Becker

Em entrevista ao Fórum Esportivo, ex-dirigente afirma que grupo da oposição articula afastamento e defende permanência do atual presidente alvirrubro

por Thiago Seabra
Ex-presidente do Náutico revela movimento por impeachment de Bruno Becker
Imagem do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal - Reprodução/ Rádio Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-presidente do Náutico, Berilo Júnior, afirmou que existe uma articulação de parte da oposição para tentar afastar Bruno Becker da presidência do clube.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, o ex-dirigente disse acompanhar a movimentação nos bastidores alvirrubros, mas se posicionou contra o impeachment do atual mandatário.

Berilo Júnior afirmou que o movimento parte de um grupo identificado da oposição, embora tenha evitado citar nomes.

O ex-presidente também ressaltou que não considera o afastamento uma medida adequada, a menos que seja comprovado algum desvio de dinheiro do clube.

Berilo Júnior aponta articulação da oposição

Ao comentar a possibilidade de impeachment de Bruno Becker, Berilo Júnior confirmou que existe uma movimentação para tentar retirar o atual presidente do comando do Náutico.

Está havendo um movimento para o impeachment do presidente. Está acontecendo isso. Está movimentando os bastidores; a gente acompanha, a gente vê. Eu não sou burro, estou nisto há muitos anos, desde 1992”, afirmou.

Questionado sobre quem estaria à frente da articulação, o ex-dirigente apontou integrantes da oposição, mas não identificou os envolvidos.

O pessoal da oposição. Eu não vou citar nomes; não sei se são todos da oposição, mas isso vem de um grupo da oposição identificado”, declarou.

Leia Também

Ex-presidente defende permanência de Bruno Becker

Apesar de reconhecer a existência da movimentação política, Berilo Júnior se posicionou contra o impeachment de Bruno Becker.

Para o ex-presidente, o afastamento de um mandatário deve ocorrer apenas diante de uma comprovação de irregularidade financeira.

Eu sou totalmente contra o impeachment dele ou de qualquer outro presidente, a não ser que seja comprovado que houve roubo. Se ficou com o dinheiro do clube e desviou, aí não: é pena máxima, é afastamento mesmo”, disse.

Berilo também saiu em defesa da conduta do atual presidente, a quem classificou como uma pessoa séria e honesta. O ex-dirigente reconheceu que Becker cometeu erros, mas afirmou não acreditar que tenham sido intencionais.

Mas, ao que me consta, o Becker é um presidente sério, um cara honesto e que tem hombridade. Errou, errou. E eu não acredito que ele errou porque quis, porque ninguém que senta naquela cadeira — e eu sentei — vai lá para errar, vai para acertar. Agora, errar, todo mundo erra”, completou.

Leia Também

Bruno Becker está no comando do Náutico desde 2023

Bruno Becker venceu a eleição para a presidência do Náutico em 2023, derrotando Alexandre Asfora na disputa pelo biênio 2024/2025. Posteriormente, foi reeleito para o mandato de 2026/2027.

O primeiro período de Becker à frente do clube foi marcado por turbulências administrativas e esportivas, mas também pela recuperação do time na Série C do Campeonato Brasileiro, com o acesso à Série B.

Na temporada de 2026, porém, o Náutico enfrentou dificuldades na disputa da Série B. A equipe teve altos e baixos e passou a maior parte do campeonato na luta contra o rebaixamento, escapando da queda apenas na 36ª rodada.

O cenário esportivo e a movimentação política nos bastidores colocam a gestão de Bruno Becker no centro das discussões sobre os rumos do clube.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também