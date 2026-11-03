Torcida do Náutico invade Instagram do clube e exige derrota para o CRB

Torcedores alvirrubros entraram em campanha nas redes sociais para atrapalhar o rival Sport na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro

por Davi Saboya
Torcida do Náutico invade Instagram do clube e exige derrota para o CRB
Jean Carlos em lance no jogo entre Náutico x Avaí pela 36ª rodada da Série B - Jailton Jr/JC Imagem

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A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou um ingrediente inusitado e de pura rivalidade estadual fora das quatro linhas. Com a permanência matemática assegurada após a vitória sobre o Avaí, o Náutico já não possui pretensões esportivas de acesso ou riscos de rebaixamento nas duas últimas rodadas do torneio.

No entanto, o cenário foi o suficiente para provocar uma verdadeira mobilização digital da torcida alvirrubra: centenas de torcedores invadiram os comentários do perfil oficial do clube no Instagram para exigir que a equipe perca para o CRB, concorrente direto do Sport na briga por uma vaga no G-6.

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A disputa pelo acesso está acirrada e praticamente restrita a uma última vaga na zona de classificação. O CRB ocupa atualmente a 6ª colocação com 55 pontos, a mesma pontuação de Goiás, Sport e Atlético-GO, que aparecem colados na tabela de classificação.

Diante desse panorama, a torcida do Timbu escancarou o desejo de ver o rival rubro-negro longe da elite nacional, transformando o próximo compromisso da equipe em um tema de forte debate clubístico.

A revolta e a estratégia dos torcedores ficaram evidentes no tom dos recados deixados na publicação que anunciava a partida. Entre os comentários que dominaram a postagem, muitos destacavam o impacto financeiro e esportivo que uma possível classificação do rival.

"Tem que entregar. Um acesso do rival implicaria num orçamento de 80 a 100 milhões a mais pra eles pro ano que vem. Fora os últimos acontecimentos que fizeram com a gente. Se fosse eles no lugar da gente fariam muito pior, como já fizeram nas oportunidades que tiveram. Essa derrota é obrigação. Não vai subir ninguém!"

O tom de cobrança implacável também veio acompanhado de ultimatos bem-humorados, mas ácidos, demonstrando o nível de tensão da arquibancada com o momento decisivo da competição.

"Confiamos em vocês. Não aceitamos derrota menor do que 3 gols de diferença, caso contrário, vai ser porradaria. Aumentem já a carga de ingressos pra a torcida visitante. No mínimo 50%"

Náutico x CRB

Enquanto a pressão virtual cresce nas redes sociais, o elenco e a comissão técnica do Náutico seguem focados nos treinamentos de campo para cumprir tabela nas rodadas derradeiras da Série B. O jogo contra o CRB acontece neste sábado (7), às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em partida válida pela última rodada.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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