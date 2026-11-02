Bruno Pivetti compara permanência do Náutico na Série B a um título, mas diz que "é muito pouco para o clube"

Técnico alvirrubro valorizou a mobilização da torcida e o esforço dos jogadores após a vitória sobre o Avaí, mas ressaltou a grandeza do clube

por Thiago Seabra
Bruno Pivetti compara permanência do Náutico na Série B a um título, mas diz que "é muito pouco para o clube"
Imagem do treinador Bruno Pivetti, do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O técnico Bruno Pivetti celebrou a permanência do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro após a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, neste sábado (31), nos Aflitos.

Na entrevista coletiva, o treinador destacou o comprometimento dos jogadores e o apoio da torcida, mas ponderou que a manutenção na divisão é pouco para a grandeza do clube.

Com 46 pontos, o Timbu não pode mais ser alcançado pelo Avaí, que abre a zona de rebaixamento, com 37. O resultado garantiu matematicamente a equipe pernambucana na Série B de 2027.

Pivetti valoriza esforço do elenco e apoio da torcida

O treinador afirmou que reconheceu aos jogadores a dedicação demonstrada durante a campanha e atribuiu parte do resultado à presença dos torcedores nos Aflitos.

Falei para os jogadores e enalteci muito o trabalho deles, o comprometimento e a entrega. Nós todos somos profissionais do futebol.''

''É nossa obrigação esse comprometimento diário, o trabalho com muito afinco, e os jogadores demonstraram isso. Acredito que o esforço dos jogadores dentro de campo, impulsionados pela torcida, fez com que a gente conquistasse o objetivo”, declarou.

Pivetti disse que a permanência precisa ser entendida dentro do contexto vivido pelo clube, mas ressaltou que o Náutico deve buscar objetivos maiores.

É claro que, pela grandeza do Náutico, um objetivo pura e simplesmente de permanência às vezes pode parecer pouca coisa. Mas, para nós, que estávamos no dia a dia e estamos cientes das adversidades e dos obstáculos, considero um título, muito em função daquilo que os jogadores entregaram dentro de campo, daquilo que a torcida se mobilizou nesses dias e pôde estar presente hoje maciçamente, conseguindo nos impulsionar do primeiro ao último segundo”, afirmou.

O comandante reforçou que a manutenção na Série B não corresponde à ambição do clube.

Pelas condições que estamos vivendo, por todas as adversidades e os obstáculos, considero um título. É muito pouco para o Náutico. Conheço a grandeza do clube. O clube merece sempre mais. O Náutico é uma equipe de Série A, que, se estiver na B, tem que estar brigando por acesso.

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Questionado sobre a sequência da temporada, Pivetti disse que a situação financeira dos jogadores precisa ser resolvida antes do fim do ano. O Náutico ainda tem dois jogos pela frente na competição.

Em relação à sequência, precisamos resolver esse problema dos jogadores o quanto antes. Acredito que são profissionais de alto nível que nós temos no nosso vestiário.''

''Sei que eles vão encarar com a máxima seriedade os dois jogos finais, mas é claro que todos têm a expectativa de ter a vida financeira resolvida até o final do ano. Isso é importante não só para os jogadores, mas para qualquer profissional. Vamos batalhar bastante, confiamos na nossa diretoria e esperamos que essa resolução venha o quanto antes”, disse.

Náutico vence Avaí e confirma permanência

O Náutico venceu o Avaí por 1 a 0, nos Aflitos, pela antepenúltima rodada da Série B. Borasi marcou o gol alvirrubro no primeiro tempo.

Na etapa final, o time pernambucano segurou a vantagem com a ajuda do goleiro Muriel, que evitou o empate em pelo menos três oportunidades.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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