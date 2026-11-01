Vinícius desabafa após Náutico garantir permanência na Série B: "Objetivo cumprido"

Atacante alvirrubro jogou no limite físico após virose, rebateu críticas por bastidores conturbados e celebrou a manutenção do Timbu na Segundona

por Davi Saboya
Vinícius desabafa após Náutico garantir permanência na Série B: "Objetivo cumprido"
Vinícius, atacante do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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A vitória por 1 a 0 sobre o Avaí trouxe o alívio que a torcida alvirrubra tanto esperava: a garantia matemática da permanência do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timbu alcança a meta da temporada e passa a cumprir tabela nas duas últimas rodadas da competição, quando enfrenta o CRB, nos Aflitos, e encerra sua participação diante do Londrina, longe de seus domínios. Contudo, o clima após o apito final na Rosa e Silva não foi apenas de celebração, mas também de forte desabafo por parte de uma das principais referências do elenco.

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Em tom firme, em entrevista à Rádio Jornal, o atacante Vinícius rebateu a onda de cobranças e declarações que cercaram o grupo durante a reta final do campeonato, período marcado por atrasos salariais e forte pressão das arquibancadas. Ele destacou a união do grupo e reforçou que o compromisso traçado para a temporada foi honrado.

"Já foram muitas coisas ditas já. Até mesmo... muitas coisas desleais sobre nós, como atletas, mas isso é, infelizmente, é o futebol. Feliz de fazer parte dessa família, de conquistar o objetivo dado para se cumprir no ano, que foi esse o objetivo dado. Claro que a gente sempre sonha, eu sou... sempre falo que eu sou um sonhador, sempre sonho com passos grandes, mas o objetivo foi esse. Objetivo concluído", ressaltou o atacante.

Além de rebater o ambiente externo, Vinícius revelou os bastidores de um sacrifício pessoal para estar em campo diante do Avaí. O atleta enfrentou um quadro severo de virose nos dias que antecederam a partida e só atuou graças a uma força-tarefa junto aos profissionais de saúde do clube.

"Agradecer muito a Deus por me sustentar em campo hoje. Eu venho de, praticamente, dois dias de cama, com uma virose muito forte, quatro dias debilitado. E, graças à minha dedicação de estar ali junto com os companheiros dentro do clube, a dedicação do departamento médico, de estar fazendo o possível e o impossível para me colocar à disposição do professor Pipete. Tentei e tentei, onde joguei hoje e pude contribuir com pelo menos uma pequena parcela do meu suor para a equipe, como sempre. Muito feliz, então, com isso", explicou.

Por fim, o jogador reiterou o peso das cobranças que o elenco absorveu ao longo das oscilações no torneio, mas preferiu colocar um ponto final nas polêmicas para valorizar o dever cumprido.

"Coisas desleais que foram ditas em derrotas nossas, que foram ditas, que bateram muito na gente. E isso é do futebol, é passado. Objetivo cumprido, muito feliz", concluiu a liderança alvirrubra.

Temporada do Náutico

O próximo jogo do Náutico acontece no sábado (7). O Timbu recebe o CRB, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que a permanência na Segundona garantiu um calendário cheio para o clube alvirrubro que ainda disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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