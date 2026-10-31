Náutico vence Avaí e garante permanência na Série B

O atacante argentino Borasi marcou o gol da vitória que garantiu o clube alvirrubro na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro em 2027

por Davi Saboya
Náutico vence Avaí e garante permanência na Série B
Borasi em comemoração de gol do Náutico sobre o Avaí - Jailton Jr/JC Imagem

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O Náutico sofreu, mas venceu por 1x0 o Avaí e garantiu matematicamente a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela antepenúltima rodada e aconteceu neste sábado (31), no estádio dos Aflitos. O gol da vitória alvirrubra aconteceu no atacante Borasi no primeiro tempo.

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Na etapa final, o time do técnico Bruno Pivetti sofreu, mas conseguiu segurar a vitória. Isso graças a grande atuação do goleiro Muriel, que salvou o clube alvirrubro do empate por pelo menos três oportunidades no segundo tempo.

Com 46 pontos, o Timbu dorme na 14ª colocação e aguarda o complemento da rodada. Nesse cenário, não consegue ser mais alcançado pelo Avaí, que abre a zona de rebaixamento com 37 pontos e só um milagre salva da queda para a Série C.

Agora, o Náutico disputa mais dois jogos para cumprir tabela na Segundona. O time alvirrubro enfrenta o CRB, no sábado (7), nos Aflitos, e visita o Londrina, na última rodada, no dia 14 de novembro.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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