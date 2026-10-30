Náutico x Avaí ao vivo (31/10): onde assistir, horário e escalações

O Alvirrubro foi goleada por 4x0 pelo Juventude na rodada passada, mas pode garantir a permanência diante do time catarinense no estádio dos Aflitos

O Náutico pode garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro com uma simples vitória. Para isso, basta vencer o Avaí, neste sábado (31), às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela antepenúltima rodada e a direção alvirrubro abaixou os preços dos ingressos para contar com o apoio da torcida no jogo decisivo.

Na última rodada, o Náutico foi goleado por 4x0 pelo Juventude, no Rio Grande do Sul. Com o resultado, continuou com 43 pontos na 15ª posição. Já o próximo adversário abre a zona de rebaixamento com seis pontos a menos. Assim, a matemática é simples.

Se vencer, crava a permanência na Série B de 2027. Se empatar, fica muito próximo de garantir uma vaga na Segundona do próximo ano. Em caso de derrota, fica com três pontos de diferença, faltando dois jogos e deixar o adversário crescer na reta final. As outras três vagas do Z-4 já estão definidas: Ponte Preta, América-MG e Londrina.

Em paralelo, o clube alvirrubro ainda precisa conviver com os atrasos salariais fora das quatro linhas. Na véspera do jogo deste sábado, o presidente Bruno Becker lamentou a situação, mas garantiu que está trabalhando para resolver as pendências. Além disso, não escondeu que a permanência na Série B pode facilitar a resolver os débitos.

Timbu

Em campo, o técnico Bruno Pivetti deve realizar alterações em todos os setores. No gol, Muriel retoma a vaga após se recuperar 100% da lesão na coxa. Nas laterais, Arnaldo fica com o posto de Reginaldo na direita e Luiz Paulo, mesmo sem ritmo de jogo, ganha a vaga de Ryan, que vem jogando mal, na esquerda.

No meio-campo, Samuel volta para a cabeça de área e forma o setor com Wenderson e Jean Carlos. No ataque, apesar da virose que pegou durante a semana, Vinícius é o único nome garantido. As outras duas vagas serão disputadas por Borasi, Derek e Paulo Sérgio, com vantagem para os dois últimos devido a maior experiência em um jogo decisivo.

"Nós estamos tendo essa habilidade, essa sensibilidade para poder comunicar bem com o elenco, para gerar um estado de maior confiança, apesar do último resultado que nós tivemos, que todos ficaram consternados, muito abatidos, mas que no final do jogo eu já estava colocando os jogadores para cima e os preparando para mais uma final de campeonato que nós vamos ter contra o Avaí", afirmou Bruno Pivetti.

"Vamos entrar para poder ter o máximo nível competitivo possível, para aumentar as nossas chances da conquista dos três pontos. A gente sabe que ainda tem mais três partidas pela frente. O Náutico hoje precisa ser inteligente, eficaz, estratégico para poder fazer a pontuação e garantir de vez essa permanência que é tão importante para todos nós", completou.

Adversário

Durante a semana, o técnico Marquinhos Santos deixou bem claro que não acredita na permanência do Avaí na Série B. Se e é blefe ou não, só após o apito inicial do jogo isso ficará claro.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Avaí

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Igor Fernandes e Luiz Paulo; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Avaí

Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Jefferson, Allyson e Wallison; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Daniel Penha, Rildo e Caio Suassuna. Técnico: Marquinhos Santos.