Náutico negocia com órgão da CBF para tentar evitar "transfer ban"

Presidente admitiu risco de sanções e destacou negociação de parte do CT para demonstrar ações concretas ao órgão de controle da CBF

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, detalhou os bastidores das conversas com a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), órgão independente criado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fiscalizar e regular as regras do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. O dirigente explicou que a pauta é tratada com prioridade pela diretoria alvirrubra. "Em relação à questão do Fair Play, é uma questão que preocupa não só a nós", afirmou.

De acordo com o mandatário, o clube mantém contato permanente com a agência e realizou uma reunião em Brasília com Caio Cordeiro de Resende, presidente da ANRESF, para apresentar o cenário atual e demonstrar disposição em solucionar os débitos. Becker pontuou que o órgão fiscalizador compreende a inviabilidade de um pagamento à vista de montantes elevados em curto prazo, mas exige respostas práticas.

"O Náutico não pode pagar à vista, até 30 de novembro, 120 milhões de dívida fiscal, é impossível. Mas eu preciso mostrar que o Náutico está resolvendo", declarou.

Para comprovar o empenho e cumprir as exigências da fiscalização da ANRESF, a gestão vem negociando com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e buscando alternativas mercadológicas, como a comercialização de parte do centro de treinamento, para viabilizar as quitações.

"A ANRESF quer muito também ver isso: a boa vontade e atos concretos do clube de atender, adotar o regulamento", ressaltou.

Náutico corre risco

Apesar do esforço administrativo, o presidente esclareceu que tais ações não anulam o risco de punições aplicadas pelo órgão regulador, embora possam abrandar eventuais sanções.

"Isso por si só afasta uma penalização? Não. Mas, talvez, atenue, abrande", explicou. Por fim, Becker ponderou sobre a realidade enfrentada por diversos clubes brasileiros sob a supervisão do Fair Play Financeiro:

"Evita o transfer ban? Não evita. Vários clubes já, já estão com o transfer ban, seja de Série A, de Série B", completou Becker. O órgão de controle colocou o Náutico ao lado de mais 10 clubes da Série B em uma lista de devedores e com risco de sanções de acordo com as normas do Fair Play Financeiro.