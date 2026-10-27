Presidente do Náutico concede coletiva na véspera de decisão contra o Avaí

Existe a expectativa do presidente Bruno Becker falar sobre uma possível quitação dos débitos junto aos jogadores e membros da comissão técnica

por Davi Saboya
Presidente do Náutico concede coletiva na véspera de decisão contra o Avaí
Bruno Becker, presidente do Náutico

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Na véspera do confronto decisivo diante do Avaí, o clima de decisão nos Aflitos ganha contornos decisivos também fora das quatro linhas. O presidente do Náutico, Bruno Becker, concederá uma entrevista coletiva, nesta quarta-feira (28), às 14h (de Brasília), no Centro de Treinamento Wilson Campos. Existe a expectativa dele anunciar a quitação dos débitos salariais com o elenco de jogadores.

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A gestão busca blindar o ambiente e dar estabilidade financeira ao grupo justamente no momento em que a equipe joga a sua sobrevivência na segunda divisão do futebol nacional.

A partida contra o time catarinense está marcada para às 19h30, no próximo sábado (31), no Estádio dos Aflitos, em duelo válido pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A matemática para o Timbu é simples e direta: uma vitória garante matematicamente a permanência do clube na Série B da próxima temporada, eliminando qualquer risco de queda com duas rodadas de antecedência.

Faltando apenas três jogos para o encerramento do campeonato, o que representa nove pontos ainda em disputa, a partida tem caráter de confronto direto de seis pontos. Atualmente, o Náutico ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação com 43 pontos somados, após a goleada sofrida para o Juventude.

Matemática do Náutico

Logo atrás vem o próprio Avaí, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 37 pontos. Com a vantagem de seis pontos sobre o rival alvirrubro, um triunfo diante da sua torcida põe fim à angústia da luta contra o descenso e consolida o objetivo alvirrubro na reta final da competição.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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