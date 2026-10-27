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O que o Náutico precisa para escapar do rebaixamento na próxima rodada da Série B? Entenda o cenário

O Timbu recebe o Avaí nos Aflitos neste sábado e pode confirmar a permanência na segunda divisão após uma sequência de resultados negativos

Por Thiago Seabra Publicado em 27/10/2026 às 10:14
- Fabiano Rateke/Avaí F.C.

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O Náutico terá uma decisão neste sábado (31), às 19h30, nos Aflitos. Diante do Avaí, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, o Timbu poderá garantir matematicamente a permanência na competição e encerrar a preocupação com o rebaixamento.

O clube pernambucano ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Avaí aparece em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com 37. A diferença de seis pontos transforma o confronto em um duelo direto na luta contra a queda.

Uma vitória garante a permanência do Náutico na Série B. O empate, embora deixe o cenário mais favorável, ainda não assegura matematicamente a equipe na segunda divisão. Já uma derrota pode aumentar a pressão sobre o time alvirrubro nas rodadas finais.

O que o Náutico precisa para garantir a permanência?

O cenário é direto: se vencer o Avaí, o Náutico chegará aos 46 pontos e não poderá mais ser alcançado pelo adversário na disputa contra o rebaixamento. Com isso, o Timbu confirmará sua permanência na Série B de 2027.

Em caso de empate, o Náutico somará 44 pontos e manterá uma vantagem sobre o Avaí, mas ainda sem garantir matematicamente a permanência. Uma derrota deixaria o time pernambucano com 43 pontos e reduziria sua margem de segurança diante de um concorrente direto.

O confronto é considerado um jogo de seis pontos justamente pelo impacto que o resultado pode ter na tabela.

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Náutico tem 4,7% de chances de rebaixamento, aponta UFMG

As projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que o Náutico tem 4,7% de probabilidade de ser rebaixado.

O cenário do Avaí é mais delicado: o clube catarinense aparece com 93,8% de chances de queda.

Ponte Preta, Londrina e América-MG já estão rebaixados, restando uma vaga na zona de descenso. O Avaí ocupa atualmente essa posição, enquanto o Náutico tenta confirmar sua permanência antes das rodadas finais.

Apesar da probabilidade baixa de rebaixamento, o Timbu não pode tratar o confronto como resolvido. Uma vitória nos Aflitos elimina matematicamente o risco de queda diante dos cenários apresentados para a disputa direta com o Avaí.

Náutico vive sequência negativa antes da decisão

O momento recente aumenta a pressão sobre o time alvirrubro. O Náutico chega ao confronto com quatro partidas consecutivas sem marcar gols e cinco jogos seguidos sem vencer.

Na fase Pivetti, a única vitória da equipe aconteceu justamente na estreia, contra o Sport.

Desde então, o time não conseguiu repetir o resultado positivo, e o duelo com o Avaí ganhou ainda mais importância para a reta final da temporada.

Por isso, a semana que antecede a partida é considerada a mais importante do ano para o clube. O resultado pode definir se o Náutico confirmará a permanência já nesta rodada ou se seguirá sob pressão na disputa contra o rebaixamento.

Tabu contra o Avaí aumenta o desafio do Timbu

Além da situação na tabela, o Náutico precisa superar um retrospecto desfavorável. O clube pernambucano não vence o Avaí há dez anos, desde um confronto pela Série B de 2016.

Nos seis encontros mais recentes entre as equipes, o Avaí conquistou cinco vitórias e houve um empate. O Náutico marcou quatro gols nesse período, enquanto os catarinenses balançaram as redes 14 vezes.

No primeiro turno da Série B de 2026, o Avaí venceu por 2 a 0 na Ressacada, quando o Náutico ainda era comandado por Hélio dos Anjos. A derrota marcou o sétimo jogo consecutivo do Timbu sem vencer na competição naquele momento.

Na partida, DG abriu o placar para o Avaí no primeiro tempo, e Daniel Penha ampliou na etapa final. O Náutico teve dificuldades para manter a posse de bola e criar jogadas, permitindo que os donos da casa assumissem a iniciativa do confronto.

Ficha técnica: Náutico x Avaí

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026 – 36ª rodada
  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
  • Náutico: 16º colocado, com 43 pontos
  • Avaí: 17º colocado, com 37 pontos

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.