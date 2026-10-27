Náutico não vence o Avaí há 10 anos e terá duelo decisivo contra o rebaixamento
Separados por seis pontos, pernambucanos e catarinenses se enfrentam no sábado, em um confronto que pode mudar o cenário da luta contra a queda
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O Náutico terá um dos compromissos mais importantes da temporada neste sábado (31). Às 19h30, o Timbu recebe o Avaí nos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.
O time alvirrubro ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Avaí abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 37.
Uma vitória pode ampliar a distância do Náutico para o Z-4 e dar mais tranquilidade na reta final da competição. Uma derrota, por outro lado, pode aumentar a pressão sobre a equipe pernambucana.
Além da importância na tabela, o Timbu terá outro desafio: encerrar um tabu de dez anos sem vencer o adversário catarinense.
O último triunfo alvirrubro no confronto ocorreu em 2016, e o retrospecto recente favorece os visitantes.
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Náutico x Avaí: jogo de seis pontos na luta contra o Z-4
A partida nos Aflitos ganhou peso na disputa pela permanência na Série B.
Com seis pontos de vantagem sobre o Avaí, o Náutico tem a oportunidade de aumentar a diferença para um concorrente direto e se aproximar do objetivo de permanecer na segunda divisão nacional.
Por isso, a semana que antecede o confronto é decisiva para o planejamento alvirrubro.
O resultado pode influenciar diretamente o cenário da equipe nas rodadas finais. O Timbu não pode desperdiçar a oportunidade de pontuar em casa, especialmente diante de um adversário que está dentro da zona de rebaixamento.
Náutico não vence o Avaí desde 2016
O retrospecto recente mostra a dificuldade do Náutico diante do Avaí.
Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o clube pernambucano não conseguiu nenhuma vitória. Foram cinco triunfos catarinenses e um empate, com quatro gols marcados pelo Timbu e 14 sofridos.
O último encontro aconteceu em 12 de julho de 2026, pela Série B. Na Ressacada, o Avaí venceu por 2 a 0, em partida que marcou o sétimo jogo consecutivo do Náutico sem vitória na competição naquele momento.
Na ocasião, ainda sob o comando de Hélio dos Anjos, o time alvirrubro teve dificuldades para manter a posse de bola e criar jogadas. DG abriu o placar no primeiro tempo, e Daniel Penha marcou na etapa final para confirmar o resultado dos donos da casa.
Retrospecto recente de Náutico x Avaí
Confira os resultados dos últimos seis confrontos entre as equipes:
- 12/07/2026: Avaí 2 x 0 Náutico
- 21/11/2021: Náutico 1 x 2 Avaí
- 14/08/2021: Avaí 2 x 0 Náutico
- 06/11/2020: Náutico 2 x 2 Avaí
- 08/08/2020: Avaí 3 x 1 Náutico
- 12/11/2016: Avaí 3 x 0 Náutico
Balanço dos seis jogos:
- Vitórias do Náutico: 0
- Vitórias do Avaí: 5
- Empates: 1
- Gols do Náutico: 4
- Gols do Avaí: 14