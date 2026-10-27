Náutico não vence o Avaí há 10 anos e terá duelo decisivo contra o rebaixamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Separados por seis pontos, pernambucanos e catarinenses se enfrentam no sábado, em um confronto que pode mudar o cenário da luta contra a queda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico terá um dos compromissos mais importantes da temporada neste sábado (31). Às 19h30, o Timbu recebe o Avaí nos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

O time alvirrubro ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Avaí abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 37.

Uma vitória pode ampliar a distância do Náutico para o Z-4 e dar mais tranquilidade na reta final da competição. Uma derrota, por outro lado, pode aumentar a pressão sobre a equipe pernambucana.

Além da importância na tabela, o Timbu terá outro desafio: encerrar um tabu de dez anos sem vencer o adversário catarinense.

O último triunfo alvirrubro no confronto ocorreu em 2016, e o retrospecto recente favorece os visitantes.

Náutico x Avaí: jogo de seis pontos na luta contra o Z-4

A partida nos Aflitos ganhou peso na disputa pela permanência na Série B.

Com seis pontos de vantagem sobre o Avaí, o Náutico tem a oportunidade de aumentar a diferença para um concorrente direto e se aproximar do objetivo de permanecer na segunda divisão nacional.

Por isso, a semana que antecede o confronto é decisiva para o planejamento alvirrubro.

O resultado pode influenciar diretamente o cenário da equipe nas rodadas finais. O Timbu não pode desperdiçar a oportunidade de pontuar em casa, especialmente diante de um adversário que está dentro da zona de rebaixamento.

Náutico não vence o Avaí desde 2016

O retrospecto recente mostra a dificuldade do Náutico diante do Avaí.

Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o clube pernambucano não conseguiu nenhuma vitória. Foram cinco triunfos catarinenses e um empate, com quatro gols marcados pelo Timbu e 14 sofridos.

O último encontro aconteceu em 12 de julho de 2026, pela Série B. Na Ressacada, o Avaí venceu por 2 a 0, em partida que marcou o sétimo jogo consecutivo do Náutico sem vitória na competição naquele momento.

Na ocasião, ainda sob o comando de Hélio dos Anjos, o time alvirrubro teve dificuldades para manter a posse de bola e criar jogadas. DG abriu o placar no primeiro tempo, e Daniel Penha marcou na etapa final para confirmar o resultado dos donos da casa.

Retrospecto recente de Náutico x Avaí

Confira os resultados dos últimos seis confrontos entre as equipes:

12/07/2026: Avaí 2 x 0 Náutico

Avaí 2 x 0 Náutico 21/11/2021: Náutico 1 x 2 Avaí

Náutico 1 x 2 Avaí 14/08/2021: Avaí 2 x 0 Náutico

Avaí 2 x 0 Náutico 06/11/2020: Náutico 2 x 2 Avaí

Náutico 2 x 2 Avaí 08/08/2020: Avaí 3 x 1 Náutico

Avaí 3 x 1 Náutico 12/11/2016: Avaí 3 x 0 Náutico

Balanço dos seis jogos: