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Náutico não vence o Avaí há 10 anos e terá duelo decisivo contra o rebaixamento

Separados por seis pontos, pernambucanos e catarinenses se enfrentam no sábado, em um confronto que pode mudar o cenário da luta contra a queda

Por Thiago Seabra Publicado em 27/10/2026 às 10:01
Lance do jogo entre Avaí x Náutico pela 17ª rodada da Série B
Lance do jogo entre Avaí x Náutico pela 17ª rodada da Série B - Fabiano Rateke/Avaí F.C

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O Náutico terá um dos compromissos mais importantes da temporada neste sábado (31). Às 19h30, o Timbu recebe o Avaí nos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

O time alvirrubro ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Avaí abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 37.

Uma vitória pode ampliar a distância do Náutico para o Z-4 e dar mais tranquilidade na reta final da competição. Uma derrota, por outro lado, pode aumentar a pressão sobre a equipe pernambucana.

Além da importância na tabela, o Timbu terá outro desafio: encerrar um tabu de dez anos sem vencer o adversário catarinense.

O último triunfo alvirrubro no confronto ocorreu em 2016, e o retrospecto recente favorece os visitantes.

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Náutico x Avaí: jogo de seis pontos na luta contra o Z-4

A partida nos Aflitos ganhou peso na disputa pela permanência na Série B.

Com seis pontos de vantagem sobre o Avaí, o Náutico tem a oportunidade de aumentar a diferença para um concorrente direto e se aproximar do objetivo de permanecer na segunda divisão nacional.

Por isso, a semana que antecede o confronto é decisiva para o planejamento alvirrubro.

O resultado pode influenciar diretamente o cenário da equipe nas rodadas finais. O Timbu não pode desperdiçar a oportunidade de pontuar em casa, especialmente diante de um adversário que está dentro da zona de rebaixamento.

Náutico não vence o Avaí desde 2016

O retrospecto recente mostra a dificuldade do Náutico diante do Avaí.

Nos últimos seis confrontos entre as equipes, o clube pernambucano não conseguiu nenhuma vitória. Foram cinco triunfos catarinenses e um empate, com quatro gols marcados pelo Timbu e 14 sofridos.

O último encontro aconteceu em 12 de julho de 2026, pela Série B. Na Ressacada, o Avaí venceu por 2 a 0, em partida que marcou o sétimo jogo consecutivo do Náutico sem vitória na competição naquele momento.

Na ocasião, ainda sob o comando de Hélio dos Anjos, o time alvirrubro teve dificuldades para manter a posse de bola e criar jogadas. DG abriu o placar no primeiro tempo, e Daniel Penha marcou na etapa final para confirmar o resultado dos donos da casa.

Retrospecto recente de Náutico x Avaí

Confira os resultados dos últimos seis confrontos entre as equipes:

  • 12/07/2026: Avaí 2 x 0 Náutico
  • 21/11/2021: Náutico 1 x 2 Avaí
  • 14/08/2021: Avaí 2 x 0 Náutico
  • 06/11/2020: Náutico 2 x 2 Avaí
  • 08/08/2020: Avaí 3 x 1 Náutico
  • 12/11/2016: Avaí 3 x 0 Náutico

Balanço dos seis jogos:

  • Vitórias do Náutico: 0
  • Vitórias do Avaí: 5
  • Empates: 1
  • Gols do Náutico: 4
  • Gols do Avaí: 14

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.