Náutico inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Avaí nos Aflitos

Check-in para sócios já está liberado e público geral compra a partir desta quarta. Cadastramento da biometria facial é obrigatório

por Davi Saboya
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Jogadores celebram gol junto &agrave; torcida nos Aflitos

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O Náutico divulgou, nesta terça-feira (27), o serviço de bilheteria para a partida decisiva contra o Avaí, marcada para o próximo sábado (31), às 19h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em duelo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A comercialização dos bilhetes segue um cronograma escalonado: os sócios alvirrubros ganharam prioridade de compra nesta terça-feira, a partir das 18h, por meio da plataforma oficial do clube, enquanto as vendas para o público geral começam nesta quarta-feira (28), também às 18h, com valores acessíveis a partir de R$ 10.

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Para empurrar a equipe em busca da vitória, o Timbu preparou ingressos com valores promocionais nos setores populares. As entradas para os setores Caldeirão e Hexa custam R$ 10, enquanto o setor Vermelho sai por R$ 20 e as Cadeiras estão fixadas em R$ 80.

O clube reforçou que a abertura dos portões do estádio acontecerá às 17h30 e lembrou aos torcedores sobre a obrigatoriedade do acesso exclusivo por meio de biometria facial em todos os setores, com cadastramento prévio que deve ser feito diretamente no site oficial da FutebolCard (futebolcard.com.br).

Sem a biometria facial devidamente validada no sistema, o torcedor ficará impossibilitado de realizar o check-in, adquirir bilhetes ou ingressar nos Aflitos.

A diretoria alvirrubra informou que crianças de até 7 anos e 11 meses possuem gratuidade garantida de acordo com a legislação vigente. Já para os torcedores a partir de 8 anos completos, a validação biométrica facial passa a ser um requisito estritamente obrigatório para garantir a entrada no estádio.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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