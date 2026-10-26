Náutico joga mal e sofre goleada para Juventude na Série B
O time do técnico Bruno Pivetti não conseguiu repetir o futebol equilibrado do empate com o Goiás na rodada passada da Segunda Divisão
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O Náutico voltou a jogar mal e foi goleado por 4x0 pelo Juventude, nesta segunda-feira (26), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo foi válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória do clube gaúcho foram marcados por Fábio Lima, Raí Silva, Aderlan e Amarilla.
Faltam três jogos para o fim da Série B e o Náutico possui seis pontos de diferença para a zona de rebaixamento. O Timbu é 16º colocado com 43 pontos e o Avaí abre a degola com 37.
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O próximo jogo do clube pernambucano é justamente um confronto direto diante da equipe catarinense. O Náutico recebe o Avaí, às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo que marca a antepenúltima rodada.
Matéria em atualização