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Nautico | Notícia

Náutico joga mal e sofre goleada para Juventude na Série B

O time do técnico Bruno Pivetti não conseguiu repetir o futebol equilibrado do empate com o Goiás na rodada passada da Segunda Divisão

Por Davi Saboya Publicado em 26/10/2026 às 22:50
Jean Carlos em lance do jogo do Náutico contra o Juventude
Jean Carlos em lance do jogo do Náutico contra o Juventude - Divulgação/CNC

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O Náutico voltou a jogar mal e foi goleado por 4x0 pelo Juventude, nesta segunda-feira (26), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo foi válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória do clube gaúcho foram marcados por Fábio Lima, Raí Silva, Aderlan e Amarilla. 

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Faltam três jogos para o fim da Série B e o Náutico possui seis pontos de diferença para a zona de rebaixamento. O Timbu é 16º colocado com 43 pontos e o Avaí abre a degola com 37.

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O próximo jogo do clube pernambucano é justamente um confronto direto diante da equipe catarinense. O Náutico recebe o Avaí, às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo que marca a antepenúltima rodada.

Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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