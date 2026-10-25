Juventude x Náutico ao vivo (26/10): onde assistir, horário e escalações

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Precisando pontuar para garantir a permanência, o Náutico visita o Juventude, nesta segunda-feira (26), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o clube pernambucano vence fora de casa há cinco meses, quando bateu o Operário-PR. Na última partida, o Timbu segurou um empate por 0x0 com o Goiás, na Serrinha.

O Náutico é o 15º colocado com 43 pontos. Assim, possui cinco pontos a mais que o Avaí, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição. O time catarinense perdeu por 2x0 em casa para o Botafogo-SP na rodada.

Em campo, apesar de não ter vencido o Goiás, o time do técnico Bruno Pivetti conseguiu resgatar o futebol equilibrado que foi apresentado na vitória sobre o Sport e o empate com o Fortaleza, ao contrário do apresentado nas derrotas para o Novorizontino e Vila Nova.

Já fora das quatro linhas o presidente Bruno Becker trabalha para regularizar os débitos com a equipe e melhorar o ambiente no clube. Faltando quatro jogos, o Náutico ainda possui 12 pontos a serem disputados.

Náutico

Bruno Pivetti ganhou os retornos do goleiro Muriel e o zagueiro Léo Índio, que se recuperaram das respectivas lesões, além do meia Jean Carlos, suspenso no último jogo. Os dois primeiros não possuem os retornos garantidos, enquanto Jean Carlos assumirá o comando do meio-campo.

No empate com o Goiás, a defesa alvirrubra se mostrou bastante encaixa com Betão e Igor Fernandes na zaga junto com Reginaldo e Ryan nas laterais. Além disso, no gol, Guruceaga mostrou bastante segurança quando foi exigido, apesar de só ter disputado três jogos antes do confronto.

Se o técnico optar pelos retorno de Muriel e Léo Índio, Igor Fernandes volta para a lateral esquerda e, assim, Guruceaga e Ryan voltam para o banco de reservas. No ataque, a dúvida fica em torno do escolhido para acompanhar Vinícius e Paulo Sérgio. O nome mais cotado é Borasi, mas ainda tem Derek e Kauã Maranhão na disputa.

“Como capitão, não estou satisfeito com a nossa campanha. O Náutico é um clube grande, com uma torcida enorme, e merece estar brigando na parte de cima da tabela. Agora temos o Juventude fora de casa e depois uma verdadeira decisão contra o Avaí, em casa, com o apoio de toda a torcida timbu. Sabemos da importância desses jogos e vamos encará-los como finais”, afirmou o atacante Vinícius.

Adversário

O Juventude está na briga pelo acesso direito e até o título da Série B. O time gaúcho ocupa a 3ª colocação com 61 pontos, um a menos que o vice-líder Vila Nova e três a menos que o líder Novorizontino.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Juventude x Náutico

Juventude

Jandrei; Marcos Paulo, Gabriel Pinheiro, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Gabriel Pires e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Juan Christian e Fábio Lima. Técnico: Maurício Barbieri.

Náutico

Guruceaga (Muriel); Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Léo Índio); Wenderson, Luiz Felipe e Jean Carlos; Borasi, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.