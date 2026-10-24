fechar
Nautico | Notícia

"Temos que competir com seriedade em todos os jogos", afirma atacante do Náutico

Vinícius é um dos principais jogadores do elenco alvirrubro e a esperança de gols no ataque na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 24/10/2026 às 18:13
Vinícius, atacante do Náutico
Vinícius, atacante do Náutico - Rafael Vieira/CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Apesar da vantagem relativamente confortável para a zona de rebaixamento na reta final da Série B, o clima no Náutico é de vigilância total. O atacante e capitão Vinícius reforçou a importância de manter a concentração máxima na reta decisiva da competição para consolidar a permanência sem sustos.

Na última rodada, o Timbu voltou a pontar ao empatar por 0x0 com o Goiás, no estádio da Serrinha. O resultado deixou o clube alvirrubro com 43 pontos de classificação e manteve a margem de cinco pontos em relação à degola.

Leia Também

“Temos que competir com seriedade em todos os jogos, independentemente de quantos pontos faltam para garantir a nossa permanência na Série B. Vamos buscar a vitória em cada partida até o final”, destacou o jogador.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da cobrança por empenho até a última rodada, o atacante também fez uma reflexão sobre a trajetória do clube no campeonato e projetou os desafios decisivos que o Alvirrubro terá pela frente nas próximas semanas.

“Como capitão, não estou satisfeito com a nossa campanha. O Náutico é um clube grande, com uma torcida enorme, e merece estar brigando na parte de cima da tabela. Agora temos o Juventude fora de casa e depois uma verdadeira decisão contra o Avaí, em casa, com o apoio de toda a torcida timbu. Sabemos da importância desses jogos e vamos encará-los como finais”, completou Vinícius.

Próximos jogos do Náutico

A sequência da equipe pernambucana prevê mais um compromisso longe de seus domínios antes do retorno aos Aflitos. O Náutico visita o Juventude nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Em seguida, a delegação alvirrubra retorna ao Recife para encarar o confronto direto contra o Avaí, agendado para o dia 31 de outubro, às 19h30, na Estádio dos Aflitos. Depois, ainda tem o CRB em casa e o Londrina no sul do Brasil.

Leia também

América-MG x Cuiabá ao vivo: onde assistir, horário e informações da Série B
ONDE ASSISTIR

América-MG x Cuiabá ao vivo: onde assistir, horário e informações da Série B
Náutico avalia propostas para comercializar parte do CT Wilson Campos visando quitação de dívidas e modernização
Centro de Treinamento

Náutico avalia propostas para comercializar parte do CT Wilson Campos visando quitação de dívidas e modernização

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya