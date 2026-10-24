"Temos que competir com seriedade em todos os jogos", afirma atacante do Náutico
Vinícius é um dos principais jogadores do elenco alvirrubro e a esperança de gols no ataque na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro
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Apesar da vantagem relativamente confortável para a zona de rebaixamento na reta final da Série B, o clima no Náutico é de vigilância total. O atacante e capitão Vinícius reforçou a importância de manter a concentração máxima na reta decisiva da competição para consolidar a permanência sem sustos.
Na última rodada, o Timbu voltou a pontar ao empatar por 0x0 com o Goiás, no estádio da Serrinha. O resultado deixou o clube alvirrubro com 43 pontos de classificação e manteve a margem de cinco pontos em relação à degola.
“Temos que competir com seriedade em todos os jogos, independentemente de quantos pontos faltam para garantir a nossa permanência na Série B. Vamos buscar a vitória em cada partida até o final”, destacou o jogador.
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Além da cobrança por empenho até a última rodada, o atacante também fez uma reflexão sobre a trajetória do clube no campeonato e projetou os desafios decisivos que o Alvirrubro terá pela frente nas próximas semanas.
“Como capitão, não estou satisfeito com a nossa campanha. O Náutico é um clube grande, com uma torcida enorme, e merece estar brigando na parte de cima da tabela. Agora temos o Juventude fora de casa e depois uma verdadeira decisão contra o Avaí, em casa, com o apoio de toda a torcida timbu. Sabemos da importância desses jogos e vamos encará-los como finais”, completou Vinícius.
Próximos jogos do Náutico
A sequência da equipe pernambucana prevê mais um compromisso longe de seus domínios antes do retorno aos Aflitos. O Náutico visita o Juventude nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Em seguida, a delegação alvirrubra retorna ao Recife para encarar o confronto direto contra o Avaí, agendado para o dia 31 de outubro, às 19h30, na Estádio dos Aflitos. Depois, ainda tem o CRB em casa e o Londrina no sul do Brasil.