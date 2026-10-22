Náutico: Igor Fernandes garante foco total na reta final da Série B
Clube alvirrubro está próximo de garantir a permanência na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa de cerca de mais quatro prontos
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O lateral e zagueiro do Náutico, Igor Fernandes, garantiu o foco total na reta final da Série B, apesar das pendências financeiras no clube. Ele explicou que a recente decisão do elenco de não conceder entrevistas foi uma estratégia para blindar o vestiário diante dos problemas externos. Com a retomada do contato com a imprensa nos últimos dias, o objetivo dos atletas é renovar os ares para a sequência do campeonato.
"Quando surgiu essa posição, foi tomada pelo grupo a decisão de não conceder entrevistas. Porém, nos últimos dias, começamos a participar das entrevistas. Foi uma medida para preservar o ambiente, trazer energias positivas na reta final do campeonato e estamos focados totalmente nestas próximas quatro finais que teremos, começando em Caxias contra o Juventude, que é uma grande equipe e teremos uma partida muito difícil", declarou o jogador.
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O atleta também reconheceu a turbulências nos dois jogos anteriores ao empate com o Goiás, mas assegurou o comprometimento do grupo em buscar os resultados dentro de campo.
"Creio que quando a gente entrar dentro de campo iremos colocar o nosso melhor. Teve os outros dois tropeços anteriores contra o Novorizontino e Vila Nova, não tivemos bons desempenhos, e isso aconteceu justamente quando surgiram esses problemas. Porém, acredito que, independente de qualquer coisa, quando a gente entra em campo é para entregar o melhor", completou Igor Fernandes.
A perspectiva de um desfecho mais tranquilo fora das quatro linhas deve ajudar a aliviar a pressão no ambiente do clube. Conforme informação do comentarista Ednaldo Santos, da Rádio Jornal, a diretoria do Náutico deve efetuar o pagamento de aproximadamente R$ 2 milhões a R$ 2,5 milhões ao elenco profissional, quitando grande parte dos débitos em aberto, nesta sexta-feira (23).
Náutico na Série B
O Náutico ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela, com 43 pontos, e precisa somar ao menos mais quatro pontos para garantir a permanência na Série B. Faltando apenas quatro rodadas para o término da competição, o próximo compromisso do Alvirrubro será diante do Juventude, às 20h30, no Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada.